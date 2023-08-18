【天氣預測】一連9日有雨　今個周末狂風雷暴

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本港今日天氣不穩，而今個周末仍然會帶來有雨的天氣。天文台表示，一道低壓槽會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，明日（19日）及後日（20日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；一連9日都會有雨，市民外出記得要帶備雨具。

今個周末大致多雲，氣溫介乎26至30度。天文台指，隨著該低壓槽遠離，下周初期華南沿岸驟雨稍為減少，日間有短暫時間有陽光，但仍會有幾陣驟雨，至下周二（22日）及周三（23日），最高氣溫升至33度。

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中部帶來不穩定天氣，至下周末又再稍為多雨水，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

港鐵半價優惠日

而港鐵明日（19日）再次舉行「感謝日」，以半價乘車優惠回饋乘客；乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠 ， 半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

港鐵明日將加密多條鐵路綫的班次，方便市民享用半價乘車出行的優惠。而由星期日（20日）起，港鐵亦會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫在星期日及公眾假期的恆常列車服務，便利沿綫社區居民於假日出行。



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責任編輯：吳雋妍