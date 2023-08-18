  • 29°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 00:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】一連9日有雨　今個周末狂風雷暴

社會 23:46 2023/08/18

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

本港今日天氣不穩，而今個周末仍然會帶來有雨的天氣。天文台表示，一道低壓槽會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴，明日（19日）及後日（20日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；一連9日都會有雨，市民外出記得要帶備雨具。

今個周末大致多雲，氣溫介乎26至30度。天文台指，隨著該低壓槽遠離，下周初期華南沿岸驟雨稍為減少，日間有短暫時間有陽光，但仍會有幾陣驟雨，至下周二（22日）及周三（23日），最高氣溫升至33度。

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中部帶來不穩定天氣，至下周末又再稍為多雨水，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

港鐵半價優惠日

而港鐵明日（19日）再次舉行「感謝日」，以半價乘車優惠回饋乘客；乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠 ， 半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

港鐵明日將加密多條鐵路綫的班次，方便市民享用半價乘車出行的優惠。而由星期日（20日）起，港鐵亦會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫在星期日及公眾假期的恆常列車服務，便利沿綫社區居民於假日出行。
 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

 

著數優惠 八達通 輕鐵 港鐵 巴士 鐵路 天文台 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」