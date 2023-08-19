著名武指「神仙哥」余穩逝世　劉家班成員曾演《破壞之王》《黑社會》

著名武術演員兼動作指導「神仙」余穩（又名余袁穩）逝世，享年80多歲。昨日（8月18日）著名電影專頁「威哥會館」公有余穩離世消息，而資深文化人彭志銘證實此消息。

曾從事電影工作及習洪拳的彭志銘在其faceebook表示「神仙」余穩在8月17日晚離世，他悼念故友寫道：「一生遊戲人間的神仙，一路好走....。」

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劉家班成員

余穩師承洪拳大師劉湛，為著名導演兼武指劉家良的師弟，後隨劉家良入電影圈當龍虎武師，成為劉家班成員。他除幕後工作外，也任幕前演出，曾參與的功夫片包括《瘋猴》、《少林三十六房》、《爛頭何》、《長輩》等，70、80年代功夫片迷對他不會陌生。

不過，後來因功夫片式微，「神仙」余穩轉到電視台工作，並仍偶爾在電影，現時觀眾較有印象有在周星馳《破壞之王》演鷹爪門門主、《黑社會》系列演支持Jimmy仔（古天樂飾）的好色龍根哥。

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