  • 29°C
香港時間 : 2023819日 (週六) 12:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【郵輪碼頭】議員倡增設碼頭疏導旅客　稱水路不受交通擠塞影響

社會 11:18 2023/08/19

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況。（受訪者提供）

搭載約4,500名旅客的郵輪海洋光譜號今日（19日）再度訪港，約7時停泊在啟德郵輪碼頭。議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況，稱大致暢順、無出現人龍，並建議儘快增設碼頭，以便透過水路疏導旅客。另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有到場了解情況、與旅客傾談。

當局新設多條巴士路線，並為的士司機提供補助，鼓勵他們到郵輪碼頭接載旅客，疏導交通。議員陳恒鑌及顔汶羽表示，今早交通大致暢順，大部分時候均為「車等人」，並無出現人龍。但他們認為仍須關注交通擠塞問題，指觀塘區平日交通十分繁忙，僅用單一的方式疏導旅客，恐怕未能解決問題。

議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況。（受訪者提供）

有見及此，他們建議當局儘快增設碼頭，以便透過載客量較高的水路方式，疏導旅客到各旅遊點，不會受交通擠塞影響。同時亦建議，可參考機場多式聯運的方式，藉跨境渡輪將內地的旅客接送到郵輪碼頭，再經由香港郵輪碼頭前往其他城市，以增加郵輪碼頭的客流量。他們表示，未來會繼續改善郵輪碼頭的交通狀況，為旅客提供更便捷、舒適的出行體驗。

除了開往港鐵啟德站的特別巴士路線，當局再開設2條分別往尖沙咀及觀塘的巴士路線，預料每半小時可應付9百人次。至於免費穿梭巴士，3條路線分別接駁郵輪碼頭至金鐘、旺角及西九文化區，預料每半小時可應付250人次。當局亦與的士業界保持溝通，包括向到郵輪碼頭接載旅客的司機派發50元石油氣優惠券，解決交通問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【酒後駕駛】警方荃灣路設路障截查車輛 　林寶堅尼司機涉酒駕被捕
今日 10:11
【酒後駕駛】警方荃灣路設路障截查車輛 　林寶堅尼司機涉酒駕被捕
【交通意外】西貢公路私家車撞壆翻側　2男1女受傷清醒送院
今日 10:28
【交通意外】西貢公路私家車撞壆翻側　2男1女受傷清醒送院
【打鬥案】油麻地夜總會10人疑醉酒互毆　4男子受輕傷送院
今日 10:39
【打鬥案】油麻地夜總會10人疑醉酒互毆　4男子受輕傷送院

你可能感興趣

【酒後駕駛】警方荃灣路設路障截查車輛 　林寶堅尼司機涉酒駕被捕
今日 10:11
【酒後駕駛】警方荃灣路設路障截查車輛 　林寶堅尼司機涉酒駕被捕
【交通意外】西貢公路私家車撞壆翻側　2男1女受傷清醒送院
今日 10:28
【交通意外】西貢公路私家車撞壆翻側　2男1女受傷清醒送院
【打鬥案】油麻地夜總會10人疑醉酒互毆　4男子受輕傷送院
今日 10:39
【打鬥案】油麻地夜總會10人疑醉酒互毆　4男子受輕傷送院
文化體育及旅遊局 觀塘區 金鐘 石油 石油氣 的士 啟德 機場 港鐵 西九文化區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊