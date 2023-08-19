【郵輪碼頭】議員倡增設碼頭疏導旅客　稱水路不受交通擠塞影響

▲ 議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況。（受訪者提供）

搭載約4,500名旅客的郵輪海洋光譜號今日（19日）再度訪港，約7時停泊在啟德郵輪碼頭。議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況，稱大致暢順、無出現人龍，並建議儘快增設碼頭，以便透過水路疏導旅客。另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有到場了解情況、與旅客傾談。

當局新設多條巴士路線，並為的士司機提供補助，鼓勵他們到郵輪碼頭接載旅客，疏導交通。議員陳恒鑌及顔汶羽表示，今早交通大致暢順，大部分時候均為「車等人」，並無出現人龍。但他們認為仍須關注交通擠塞問題，指觀塘區平日交通十分繁忙，僅用單一的方式疏導旅客，恐怕未能解決問題。

▲ 議員陳恒鑌及顔汶羽今早一同到郵輪碼頭視察交通狀況。（受訪者提供）

有見及此，他們建議當局儘快增設碼頭，以便透過載客量較高的水路方式，疏導旅客到各旅遊點，不會受交通擠塞影響。同時亦建議，可參考機場多式聯運的方式，藉跨境渡輪將內地的旅客接送到郵輪碼頭，再經由香港郵輪碼頭前往其他城市，以增加郵輪碼頭的客流量。他們表示，未來會繼續改善郵輪碼頭的交通狀況，為旅客提供更便捷、舒適的出行體驗。

除了開往港鐵啟德站的特別巴士路線，當局再開設2條分別往尖沙咀及觀塘的巴士路線，預料每半小時可應付9百人次。至於免費穿梭巴士，3條路線分別接駁郵輪碼頭至金鐘、旺角及西九文化區，預料每半小時可應付250人次。當局亦與的士業界保持溝通，包括向到郵輪碼頭接載旅客的司機派發50元石油氣優惠券，解決交通問題。

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記者：梁凱婷