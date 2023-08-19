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【馬來西亞墜機】機師13年前逃過死劫今再遇空難　罹難者生前最後告白曝光惹心酸

健康 11:09 2023/08/19

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馬來西亞墜機事故，機師13年前逃過死劫今再遇空難。

馬來西亞一架小型飛機周四（17日）失控墜毀，造成10人死亡。當地媒體報道，其中一名罹難機師13年前曾遇空難，當時大難不死，未料13年後再遇同樣事故，可惜這次卻未能逃過一劫。

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根據馬來西亞《中國報》報導，43歲罹難機師凱里阿茲萬13年前曾遇空難。布城消防拯救局空中部隊隊長羅斯蘭憶述事件，2010年9月，他和凱里阿茲萬乘坐直升機返航期間，由於天氣惡劣影響能見度，直升機被迫低飛，最終不幸墜毀。

羅斯蘭表示，直升機墜毀後，凱里阿茲萬立即將他從直升機殘骸拉出來，並為他急救。沒想到，如今凱里阿茲萬再遇空難，未能逃過一劫。

當我聽說他發生空難時，我試圖打電話詢問他，結果卻發現他的名字出現在墜機事故中的死亡名單上。

羅斯蘭透露，凱里阿茲萬2005年加入馬來西亞消拯局，曾擔任他的助理3年，並於6年後辭職加入私人航空公司。凱里阿茲萬性格開朗，對飛行充滿熱情，還經常提身邊朋友安全飛行。

據《光明日報》報道，另一名42歲的罹難機師沙魯卡馬的母親接受傳媒訪問時表示，最後一次與兒子見面是約25天前，當時她正在住院，兒子表示擔心帶孫子探病會打擾她休息，「他答應之後會帶他的4名孩子來見我，當時還叫我好好休息，說愛我」，未料如今卻「白頭人送黑頭人」，今人心酸。

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責任編輯：羅嘉欣

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