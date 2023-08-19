【神童求學】15歲港產男童兩年前跳級讀預科　英國高考奪3A*獲牛津錄取

▲ 15歲的Jim，英國高考成功以3A*1A的驕人成績入讀牛津大學。

英國高考（A-level）日前放榜，15歲學童楊子進（Jim），以3科A*同1科A的驕人成績升讀牛津大學。Jim 13歲時跳級入讀Oxford International College牛津國際高中（OIC）， 展開中學生涯中最重要的A-Level學業旅途，更在OIC入學申請表中，提到理想是入到牛津大學數學系，完成他的首個學士學位，他冀望將來投身電腦工程師的行業。

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現年15歲的香港神童Jim，於A-level奪得3個A*成績，包括英國數學、進階數學、電腦科學，而物理科則考獲A。

在香港長大的Jim，就讀英基沙田小學，4年前為理想飛往英國讀書，13歲時加入OIC，展開中學生涯。兩年前，他在OIC入學申請表中提到自己的理想是到牛津大學數學系完成他的首個學士學位，他冀望將來投身電腦工程師的行業。接下來的學年將會進入另一個階段，修讀數學系，逐步完成他的理想與抱負。

Jim表示，他從OIC獲得非常好的支持，老師們的教學總是超越了A-Level課程大綱，讓他獲得了在面試中不可或缺的知識。

我還在OIC收獲許多額外的課堂，為大學入學試和面試做足充分準備，這有助於我成功地申請入讀牛津大學。

▲ 今年獲牛津、劍橋錄取的畢業生，從左至右依次是Arthur、Sharon、Juliana、Yasmin Sarwar（首席教育總監）、Ly、Jim(右二)、Anson，除Ly外，均來自香港。 (圖片：校方提供)

4A*港女生入劍橋醫學院

同校亦有一位來自香港的女學生Juliana於A-level取得4科A*，包括生物、化學、物理、數學科，另外的延展項目課程（EPQ）專題報告亦取的得A的佳績，成功入讀劍橋大學醫學院。

Juliana表示，非常感謝牛津國際高中對她大學申請之旅的幫助。從她的A-Level學習開始，不僅學到了很多課程以外的知識，促使她探索醫學，還創造了美好的回憶，亦都大大擴展了她的視野，

在這兩年，牛津國際高中在我的大學申請方面給予了無比的支持，從首次參加由一位殘障人士主持的講座，到最後的面試準備課程結束時給予美好的祝福，我得到了在職醫生的指導，見證了手術，甚至自己完成了一個EPQ專題報告。這些都大大擴展了我的視野，讓我看到了比課本課程更多的東西。

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責任編輯：王明芳