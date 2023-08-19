【港鐵感謝日】市民今用八達通及二維碼搭車享半價　不包機場快綫

▲ 港鐵公司今日（19日）舉行今年第5次「感謝日」。（資料圖片）

港鐵公司今日（19日）舉行今年第5次「感謝日」，港鐵表示，巿民使用八達通或二維碼，可享用半價乘搭港鐵輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程，惟優惠不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。另指優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用。

同時，7條港鐵綫（港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫）亦會於今日加密班次方便乘客，當中共增加370班列車。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

另外，港鐵將於明日（20日）起加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期的列車服務。 將軍澳綫方面，逢星期日及公眾假期晚上8時至午夜12時，往來調景嶺至康城站的列車班次，將由約12分鐘加密至約10分鐘一班車。

同時段往來北角及寶琳站的列車班次，亦會加強至約每5分鐘一班車。屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期下午及傍晚部份時段的班次亦會加密，其中屯馬綫在下午1時至4時半，以及傍晚6時半至9時半的列車班次，將由約7分鐘提升至約6分鐘一班車。

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責任編輯：梁凱婷