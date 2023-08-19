【嘉玲姐放閃】上載丈夫梁朝偉出席《金手指》記招照片　劉嘉玲冧爆形容：養眼

日前，內地有所謂媒體「作文」指今年61歲的影帝梁朝偉偷食年紀小他36歲的內地女星程瀟，更聲稱女方為偉仔誕下私生子，甚至偉仔於日本買樓給程瀟，而太太劉嘉玲往當地捉姦。

而香港絕大多媒體也有報道此事並指這消息假到爆，完全無厘頭。而程瀟於官方微博並以「假得離譜」4個字作回應，至於入行多年見慣風浪的梁朝偉與劉嘉玲，更加不把這種「作文」放在人上。

【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作 金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！

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嘉玲姐放閃

早前，梁朝偉到北京出席電影《金手指》的全球定檔發布會，而這片也是梁朝偉與劉德華繼《無間道III終極無間》後，相隔20年再合作，因此影片甚受注目。

當日發布會除有梁朝偉與劉德華兩大主角外，電影老闆楊受成、編導莊文強、監製黃斌，以及演員蔡卓妍、方中信及陳家樂齊出席，同時劉嘉玲也有隨行。

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之後，嘉玲姐在個人社交平台兩度上載多張《金手指》發布會的照片，其中當然所有照片都是有丈夫梁朝偉。

而嘉玲姐更用「養眼」兩個字來形容有關照片，冧到爆放閃。結婚多年仍如此恩愛，夫妻實在甜蜜到爆，婚變謠言亦不攻自破。

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