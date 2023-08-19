【郵輪碼頭】海洋光譜號再抵港　楊潤雄稱政府不會長期高度介入運作　

▲ 搭載約4,500名旅客的郵輪海洋光譜號今日（19日）再度訪港。（黃建輝攝）

搭載約4,500名旅客的郵輪海洋光譜號今日（19日）再度訪港，約7時停泊在啟德郵輪碼頭。文化體育及旅遊局局長楊潤雄聯同旅遊事務專員沈鳳君到場視察，楊潤雄會見傳媒時表示，碼頭運作大致暢順，證明香港有能力接待大型郵輪。

楊潤雄指，政府不會長期「高度介入」碼頭交通情況，其後會要求碼頭營運商、郵輪公司、交通營辦商協調，再檢討細節及各項安排，希望吸收經驗後，成為碼頭營運的恆常工作，並將有關恆常開支交由碼頭營運商負責。至於過去費用上的安排，他指會再看整體情況，決定與營運商怎樣攤分費用，而目前正統計整體使費。

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有的士司機表示，等候40分鐘才排到一半，後悔進來等客，楊潤雄回應指，旅客會根據自己需要而決定乘搭的交通工具，當局難以百分之百準確知道或預測到不同交通工具的需求，但稱感謝所有今日有參與或有提供服務的人士，包括運輸營運者，尤其是的士司機。

海洋光譜號搭載約4,500名旅客及1500名船員來港，其中1100人參與郵輪公司安排的岸上行程，其餘的400人則利用公共交通工具前往不同地方觀光，或自行安排交通離開碼頭。

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記者：梁凱婷