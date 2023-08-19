【大笪地唱不停】李思林唱《我依然是你的情人》悼念妹妹　無奈感慨：人生無常

▲ 李思林忍淚為《大笪地唱不停》演唱。

《大笪地唱不停》在明天（7月20日）播出最後一集，繼續由許文軒任主持，演唱地點為屯門區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、李思林、林鉫徫和梁浩銓，嘉賓除有肥媽外，主持許文軒亦會兼任嘉賓與啟豪合唱。

當中，李思林雖然因胞妹李玟離世仍強忍傷痛演出《大笪地》，現場以掌聲給予鼓勵。

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街坊感動垂淚

思林感動得眼濕濕地說：「人生無常，唔知幾時會有好困難嘅事情發生喺身上，好感恩去年有機會藉住《中年好聲音》舞台表達咗我嘅愛意，雖然我唔會好似我妹妹咁係一個出色嘅歌手，但我希望能夠好似一粒種子咁，將佢正能量同快樂透過歌聲帶畀大家。」

她並唱《愛定你一個》和《我依然是你的情人》送給妹妹，在場有街坊邊聽邊流淚，場面令人動容。

至於嘉賓肥媽以壓軸身份登場，肥媽high爆獻唱《We like Hong Kong》時大晒舞技跳Agogo。最後，大家合唱《友誼之光》，為整個《大笪地唱不停》旅程劃上圓滿句號。

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