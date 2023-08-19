【食用安全】男子食1種沙律後狂咳血　求醫揭感染肺吸蟲病嚴重可致命

▲ 男子食1種沙律後狂咳血，求醫揭感染肺吸蟲病嚴重可致命。

病從口入，生吃食物存在健康風險。越南一名31歲男子早進食生蟹沙律，幾周後出始疲倦、體重減轉、咳血等症狀，求醫檢查後，發現感染肺吸蟲。本港食安中心指出，生蟹可帶有不同的病原體，如進食受肺吸蟲感染的生蟹，可引致肺吸蟲病，嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

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根據泰國媒體《Sanook》報道，該名31歲男子1個月前在朋友家中進食了生蟹沙律，幾周後開始疲勞、體重減輕、噁心、呼吸困難，咳嗽等症狀，他為此多次求醫，卻未發發現問題所在。後來他因咳血入院治療，檢查時發現感染肺吸蟲病。

報道指，據醫生表示，肺吸蟲病是一種由衞氏並殖吸蟲引起的疾病，蝦和螃蟹等海鮮存在肺吸蟲，肺吸蟲一旦進入人體後，會經小腸壁進入腹腔，穿過橫膈膜到達肺部，並寄生在肺部組織。患者會出現胸痛、咳血、疲勞、體重減輕，嚴重甚至會死亡。

醫生指，患者感染肺吸蟲後出現的咳血、胸悶症狀，容易被誤診肺結核、肺炎、肺部腫瘤等疾病，因此呼籲民眾盡量煮熟海鮮進食，一且出現以上症狀，便應及早求醫。

▲ （網上圖片）

嚴重會入侵腦部致腦膜炎

食安中心指，由於螃蟹生活的環境或存在寄生蟲，所以在身上發現寄生蟲的情况並不罕見。生長在不同環境的蟹，可帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲 (又稱肺吸蟲，身體扁平，長約1至2厘米的蠕蟲。)

熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：或感染霍亂弧菌

河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

如進食受肺吸蟲感染的生蟹，肺吸蟲或會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

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責任編輯：羅嘉欣