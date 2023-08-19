【工人辛酸】內地男來港做地盤月入6萬　拍片訴背後辛酸：掙再多錢也沒有快樂

▲ 有內地男來港做地盤工作，自稱月入6萬，搵到錢，但冇女人。

地盤工人的人工，日薪由948元到2,304元，真係辛苦錢！有一名29歲的內地單身男，早前在抖音連發多個帖文，分享來港做地盤工的辛酸，並自爆月入6萬，加上每個月有8天假期，搵到錢但愛情卻不如意，「香港單身地盤佬，掙再多的錢也沒有快樂」。

最新影片推介：

該名29歲的內地男，早前在抖音上載多條影片，記錄在香港做地盤工作的真實生活。多段影片中，內地男都穿上地盤的反光工衣，更戴上安全帽，企在工地食飯盒。他在影片中透露，每天工作8小時，1個月休息8天，每個月工資6萬多，

不用熬夜，吃着免費伙食，雖然累，但靠自己雙手賺錢卻很充實。

掙到錢，但愛情卻不如意，他慨嘆「香港單身地盤佬，掙再多的錢也沒有快樂」、「一個人在香港除了工作，連個說話的人都沒有，更沒有人關心」，為了吸引異性，他竟然在另外兩條影片中，註明「不打麻雀的女人站出來，我在香港做地盤養你」、「離婚的女人站出來，我在香港做地盤養你」，求愛心切！

另一條影片中，看到他大啖大啖地吃飯，他表示，

其實做什麼行業都累，只要習慣了就好，在香港幹地盤就是熱了點，趁年輕，多存點錢，其他都不重要，因為我知道生活不易。

影片曝光後，更被轉載到中、港多個網上群組，不少人對他的人工感到驚訝，「地盤1個月掙那麼多」、「打日工地盤好少有60,000，但多勞多得計的有」、「有錢唔一定開心 但冇錢就肯定唔開心」，另有網民質疑事件的真偽，「你咩工種，邊個地盤，一個月八日假，月入六萬」、「你個人咁乾淨都諗住有6皮一個月？收到1/3你當執贏啦」、「笑死，紮鐵佬做22日都無六萬」、「皮膚白白嫩嫩，哪裡是做地盤的？」、「吹水唔抹嘴，睇你食相就知你喺大陸仔。」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳