【細貓出軌】應智越強調沒有不忠出軌　前度Kero舉證據回應：若要人不知除非己莫為

參加《全民造星》出道的29歲歌手「細貓」應智越，在上月被前度Kero Lau於IG發長文指控，稱他於演出舞台劇時搭上女主角並偷食。

細貓昨晚（8月18日）現身太古城出席電影首映禮，被問及前度女友的指控時，他否認自己偷食，表示每次都是感情結束後才展開另一段新戀情，可過他承認今次在處理上未夠成熟，但指真心對待過這段感情：「希望佢同佢周邊嘅朋友都明白。」

【細貓出軌】發文回應前度偷食指控 應智越：這段感情已經畫上句號

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Kero再出招狙擊細貓

結果，此回應引起Kero不滿，她在個人IG以Story方式上載有關細貓回應報道，並寫：「本來覺得件事應該完結，大家各自有自己生活。畢竟日日諗起你點樣背叛自己，都唔係一件輕鬆嘅事。你重視事業我理解，但你要顛倒黑白我係絕對唔會罷手。我將成條時間線同所有證據放出嚟，等大家睇吓你有無講大話。」

然後，Kero又再以Story方式貼出與「爆料朋友」的短訊對話截圖，當中爆料者指，6月30日在九展附近目擊細貓與一名女子約會，細貓更衝去攬實女子。

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而Kero寫道：「若要人不知，除非己莫為。歡迎記者朋友拎住呢張相去問吓應先生係咪真有其事？如果佢有被屈嘅一定要開記招擊鼓鳴冤。真相係越辯越明，唔係你幾句語言藝術可以輕易過骨。等佢砌多兩個大話出嚟，再慢慢將條時間線延長。」

最後，她更寫上「待續」兩個字，似預告會繼續爆料。

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