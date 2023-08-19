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【網約車】搭的士返工扽到胸腰椎骨折　女子告上法庭判決結果出爐

健康 14:27 2023/08/19

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搭的士返工扽到胸腰椎骨折，女子告上法庭判決結果出爐。（iStock圖片）

趕時間上班，不少人都會選擇以的士代步。內地一名22歲女子早前與同事坐網約車，由於行車速度快，加上路程顛簸，竟令她胸椎及腰椎骨折，被醫院判定為九級傷殘。事主一怒之下告上法庭，最終獲賠23萬元人民幣。

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據《荔枝新聞》報道，小玲（化名）早前乘坐由同事預約的網約車，途中司機以高速行駛，路段有兩個波浪形的起伏，車輛經過時劇烈顛簸。而小玲坐在後排右方靠窗位置，據她描述，當時整個人被顛起來，抵達目的地後，痛得無法下車，最終被直接送到醫院。

小玲的胸椎及腰椎多處骨折，經醫生判定為九級傷殘，需留院治療。出院後，她向法院控告網約車平台的所屬公司，要求對方承擔責任並賠償。不過，對方以小玲「並非約預者，只是同乘者」為由拒絕負責，認為平台和她並沒有運輸合同關係。

最終法庭判決網約車平台應承擔全部賠償，賠償當事人23萬元。雖然小玲沒有直接與網約車平台預約訂單，但她屬於預約人的同行人員，經過司機同意乘坐車輛，因此屬於法規中的「經承運人許可搭乘的無票旅客範圍」，平台需要對她的安全負責。

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責任編輯：羅嘉欣

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