【無奇不有】超市請「牛肉試食員」3大條件曝光　一日要吃5公斤成功入職享2福利

▲ 超市請「牛肉試食員」3大入職條件曝光。（《愛回家》劇照）

近日一則招聘廣告在內地引起熱議，上海一間超市招聘「牛肉試吃官」，年齡、學曆不限，條件是一天能吃下5公斤牛內，成功入職更享有2大福利。不過，一眾網民卻不認為是份筍工，更直呼「這錢掙不了」。

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據《錢江晚報》報道，上海大潤發超市在其官方微博發布招聘廣告，指「牛肉試吃官」的主要工作是到門店試食澳洲牛肉，並監督店員是否認真煎牛肉、是否美味，以及是否一周六天都有煎牛肉。

職位不限性別、年齡、學歷，要求應徵者愛吃牛肉，一天能吃10斤（5公斤）牛肉，還要厚面皮、敬業，「不會因為每天去試吃而不好意思」；且詞彙語言豐富，除了「好吃」，還能有對試吃的其他精確表現。

▲ （網上圖片）

成功入職後，員工更可享2大福利，包括免費吃牛肉，並可戴上親朋好友；春節時還會獲贈一頭牛份量的牛肉塊。

報道引起網民熱議，不少人都笑言「這錢掙不了」、「這工作量不適合人類，只適合大型犬」、「這種職位這種錢有命賺沒命花」、「10斤牛肉是喂動物園老虎的量」。

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責任編輯：羅嘉欣