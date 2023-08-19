【新移民】內地母分享來港1年生活　總結6歲女兒4大變化：英文進步神速

▲ 有上海單親媽媽，去年獨自帶女來港生活，女兒在1年裡有4大變化；英文進步神速、愛上興趣班。

香港同內地有文化差異，新移民來港都需要一定的時間來適應。有內地單親媽媽，去年決心攜同年幼女兒來港生活，1年過去了，6歲女兒來港讀書有4大變化，英文進步神速，愛上興趣班，媽媽欣慰地說：「好在她性格外向和堅強，適應力也較強，現在也融入了香港的生活。」

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該名來自上海的單親媽媽Cindy，現年35歲，育有一個6歲女兒敏敏，她日前在小紅書以「孩子從上海來香港讀書一年，發生什麼變化？」為題發帖，指女兒出生在上海，去年隨她來到了香港讀書，孩子剛到香港時，面對新城市、新學校，便還問她「是不是出國了？」，

香港和上海的街景完全不同，學校和房子比上海小，比上海擁擠，比上海多了外國面孔，還要講粵語…

Cindy續指年幼的女兒經歷著的環境變化和文化衝突，1年裡看到孩子的成長，

這一年裡，我一步步看著孩子成長，好在她性格比較外向和堅強，適應力也較強，現在也融入了香港的生活。

對於女兒這1年，移民來港讀書及生活變化很大，Cindy分別列出4大點；

英語、粵語能力提升：

Cindy坦言，可以說是突飛猛進！剛到香港的時候，女兒一句英文、粵語都不敢說，幸運的是學校老師很好，經常引導她說出來，

後來女兒都在同學那學會了香港暗號「Siu4」、「chur」、「冇癮」，英文版動畫片看得也逐漸不會費力，甚至還用英語和工人姐姐玩。

上進的交際圈子：

現在放學回家，女兒很少玩手機、平板，她會先完成作業，然後自覺畫畫或看書，女兒就讀的培正小學很注重孩子的閱讀，同學之間也經常安利書籍；

她還主動讓我報名合唱團，原因是羨慕同學們週末一起去上興趣班。看著她在和諧的圈子中積極上進，在耳濡目染之下，不斷地在進步。

持續運動：

香港有很多山、海風景，周末媽媽群經常帶著子女去徒步，這幾個月暑期太熱了，就帶女兒去室內攀岩、游泳、羽毛球...不得不說，運動給她帶來了更健康、陽光的感覺。

愛上了喝湯：

她們家的工人姐姐特別擅長煲廣東湯，女兒極其喜歡喝豬筒骨湯裡的豬骨髓，上週特意把骨髓湯打包好，作為生日禮物送給鄰居婆婆，沒想到上海囡囡可以愛上廣東養生湯。

Cindy又指，曾擔心孩子會不適應香港，給她帶來不好的變化。但目前看來，覺得女兒突破自我，更以往更積極、專注、開朗、勇敢、亦更容易接受新事物。

貼文一出，引來不少內地網民向Cindy查詢香港的行情，「可以冒昧問問是什麼吸引你香港生活嗎？我們也在考慮中」、「租房房租貴嗎？工人要多少錢？請的人放不放心？」、「一年消費大概多少可否告知範圍呀」、「大人會不會有圈子融入問題？」、「比較慢熱內向的小朋友融入是不是比較困難呀」，也有不少網民讚Cindy和女兒也很優秀，「主要媽媽也優秀」、「孩子很棒！」、「好有勇氣」、「好棒的寶貝！離不開父母良善的引導」。

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責任編輯：王明芳