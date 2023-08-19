【香港小姐2023】陳怡名清空IG仍被狙擊　引用金句表達內心感受

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，眾佳麗積極備戰。14號陳怡名（Zora）本來憑只21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后，可是早前因為陳怡名在TVB香港小姐官網以簡體字留言，「投訴」攝影師把自己拍得差，寫道：「拍的醜成這樣謝謝了」，她被關注的地方由腰圍轉到言行。

陳怡名「投訴」攝影師後，隨即引起她與網民掀罵戰，加上Zora在罵戰期間用上粗口反擊，令網民相當不滿，引起公關災難。

事後，雖然陳怡名出席活動接受媒體訪問強調自己沒爆粗，並指可能網民帶有主觀色彩去看，而她的廣東話、繁體字不太好，用簡體字轉繁體字留言便引起誤解感到抱歉，又表示以後言行會小心。

【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文 晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾

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清空IG帖文

另外，她早前更把個人IG帳戶發文清零，陳怡名接受TOPick訪問直言有壓力：「因為一打開IG有很多網民留負評，我看到很不開心，朋友有叫我可以刪除IG，但我用IG有其它事情要做，所以當負評彈出來一定看得到。」因此決定清空帖文，這樣網民就不可以留言。

不過，仍有網民對陳怡名繼續狙擊，昨日（8月18日）陳怡名在IG以Story上貼出一個IG Direct的截圖，有網民私訊罵她寫道：「那就快去投胎吧，XX畜生」

陳怡名在截圖下回覆寫道：「if u give me reasonable suggestions. I'm more than happy to take them, but there are so many dms like this」，之後並寫：「this is why I blocked my ig lolz（這就是我封鎖了IG的原因）」

▲ 陳怡名今日（8月19日）下午用IG以STORY方式表心聲。

引用《論語》金句

之後，她在IG繼續用Story方式上載港姐出發去活動、返TVB電視城的照片，似已收拾心情。可是在今日（8月19日）約下午2時許，在用Story方式用黑底白字寫：「君子坦蕩蕩 小人長戚戚」

此兩句出自《論語·述而》的名言，意指君子處事明達，而小人卻常憂懼。

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