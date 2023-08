【香港小姐2023】陳怡名清空IG仍被狙擊　引用金句表達內心感受

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行,眾佳麗積極備戰。14號陳怡名(Zora)本來憑只21.5吋纖腰封今屆「蛇腰」之后,可是早前因為陳怡名在TVB香港小姐官網以簡體字留言,「投訴」攝影師把自己拍得差,寫道:「拍的醜成這樣謝謝了」,她被關注的地方由腰圍轉到言行。

陳怡名「投訴」攝影師後,隨即引起她與網民掀罵戰,加上Zora在罵戰期間用上粗口反擊,令網民相當不滿,引起公關災難。

事後,雖然陳怡名出席活動接受媒體訪問強調自己沒爆粗,並指可能網民帶有主觀色彩去看,而她的廣東話、繁體字不太好,用簡體字轉繁體字留言便引起誤解感到抱歉,又表示以後言行會小心。

清空IG帖文

另外,她早前更把個人IG帳戶發文清零,陳怡名接受TOPick訪問直言有壓力:「因為一打開IG有很多網民留負評,我看到很不開心,朋友有叫我可以刪除IG,但我用IG有其它事情要做,所以當負評彈出來一定看得到。」因此決定清空帖文,這樣網民就不可以留言。

不過,仍有網民對陳怡名繼續狙擊,昨日(8月18日)陳怡名在IG以Story上貼出一個IG Direct的截圖,有網民私訊罵她寫道:「那就快去投胎吧,XX畜生」

陳怡名在截圖下回覆寫道:「if u give me reasonable suggestions. I'm more than happy to take them, but there are so many dms like this」,之後並寫:「this is why I blocked my ig lolz(這就是我封鎖了IG的原因)」

▲ 陳怡名今日(8月19日)下午用IG以STORY方式表心聲。

引用《論語》金句

之後,她在IG繼續用Story方式上載港姐出發去活動、返TVB電視城的照片,似已收拾心情。可是在今日(8月19日)約下午2時許,在用Story方式用黑底白字寫:「君子坦蕩蕩 小人長戚戚」

此兩句出自《論語·述而》的名言,意指君子處事明達,而小人卻常憂懼。

