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【破毒強人】朱智賢演江湖大嫂向劉嘉玲取經　與蔣志光組CP零違和

娛樂 17:39 2023/08/19

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《破毒強人》

TVB劇《破毒強人》在昨晚（8月18日）劇情相當感人，淑賢（朱智賢飾）為救老公福田（蔣志光飾）一直咬住文華（陳豪飾）、章琳（胡定欣飾）唔放，連番以爆大鑊及報警要脅二人，其中一句：「你知唔知對於一個女人，咩重要得過佢條命？就係佢屋企人」，盡顯女人無私的愛及霸氣！

縱然已竭力作多番周旋，淑賢在兩大老狐狸身上仍是不得要領，更遭章琳反佔上風著她不要妄想能救出福田，並誘導情緒激動的淑賢做福田「替死鬼」。結果，救夫心切的淑賢經歷多番內心掙扎後，終決定自殺拯救老公，臨死前更專程前往探監，忍痛為老公作最後打氣及告別。

【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽

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紫嘴唇亂髮被取笑像女鬼

昨晚，淑賢自殺一幕、無論拍攝或剪接手法均十分賺人熱淚，這邊廂淑賢冒著大雨走進注滿一氧化碳的車廂中自殺，臨死前堅強又鎮定的拍下自首片段。

另邊廂在探監時答應淑賢出獄後要陪跳舞的福田，則在拘留所中反覆練習，配以背景歌曲《千言萬語》、朱智賢（朱朱）及蔣志光的深情演繹，甚是淒美。

為突顯該幕的視覺震撼，劇組為場口預備了大水車製造人造雨，被人造雨及工作人員噴至全身濕透的朱朱，由於嘴唇被化到發紫，加上一頭亂髮，被導演取笑像女鬼，甚是爆笑。

其實導演這樣做只是為朱朱減壓，皆因朱朱埋位前不斷嗌緊張。無綫官網昨晚播出的花絮片，鏡頭前一臉淒涼的朱朱，甫完成拍攝已笑得相當燦爛，並向著鏡頭大叫「好玩刺激」：「淋雨嘅時候最凍覺得係個頭。」

包保鮮紙打底保暖

及後，朱朱受訪時透露拍攝當晚氣溫只有8度：「當時係冬天，仲要係凌晨4、5點拍，嗰陣時得8度左右，自己本身好怕凍，所以包咗好多保鮮紙打底。淋住雨做戲好難focus，因為真係好凍，當時我好驚會喺鏡頭面前震，因為揼住雨應該好有Feel，但無啦啦喺度震嘅話咪要retake咯，所以我就不停叫自己千祈唔好震。」

淑賢重情重義、剛柔並重，加上朱朱演繹得很立體，角色自出場後吸獲不少好評，風頭不輸蔣志光。

參考《無間道II》劉嘉玲

朱朱受訪時透露，當初接到角色時最擔心撈味太重：「一開始唔知應該點樣去拿捏，因為做得阿嫂應該好多人生經歷，而且要喺暗黑世界生存一定唔簡單；但另一方面我又已經做咗阿媽，又唔會『撈味太重』，所以覺得最難拿捏係又要做得似阿嫂、又要似一位媽媽。」

於是，她事前參考了《無間道II》劉嘉玲的角色：「佢係一位江湖阿嫂，我有細心留意佢啲神態、語氣、打扮等等，希望攞到啲靈感。」

與蔣志光組CP

談到與蔣志光由之前《食腦喪B》的父女升呢做夫婦，朱朱笑言起初適應上確實有點難度：「之前習慣咗佢係爸爸，突然間變咗老公，演繹方面好唔同。我反而覺得同蔣老師做夫妻好過做父女，我身邊朋友話我哋CP感都Ok。」

昨晚，有網民指「福田夫婦好有愛」，並笑言：「應該拍一套前傳，講下福田愛的故事」，更有留言指：「沉痛哀悼福田嫂沈淑賢，義薄雲天」、「福田嫂對福田真係有情有義」，另外還有網民指朱朱演技一套比一套進步，並讚她演得入戲又自然。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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