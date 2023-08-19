【KK園區】中科院博士被騙到緬甸日做18小時　女友：他以為出國當翻譯

▲ 中科院博士張繼效被騙到緬甸，日做18小時詐騙，他的女友表示：「以為他過去當翻譯的」。

網上不時都會有高薪招聘越洋工作，分分鐘背後都是詐騙集團的騙局！中國科學院博士也「上當」，被騙至緬甸從事電話、網絡詐騙，日做18小時，事主被困1年仍未獲救。據他的楊姓女友表示，男友被發現與家人偷偷聯繫，遭園區苛索12萬元人民幣「業績賠償」，其後疑遭變賣到另一園區，下落未明。而目前已將此事申報中國駐緬甸大使館。

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據內媒《九派新聞》報道，中國科學院博士張繼效畢業於中科院地球環境研究所，從事博士後研究。楊女士透露，張繼效一年前有數萬元的債務問題，「他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高」，張男後經介紹以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸。

有自稱是張繼效朋友的人士在網上表示，張繼效去年5、6月份開始找東南亞工作，因為疫情導致航班取消，直到去年8月份成行。因為他學歷高、會英文，對方説是要他過去負責翻譯，薪資待遇比較高。

張繼效起初打算「先過去看一下」，但因為對方「承諾得比較好」，簽了一年工作合同，接下來就失聯了。他被限制了人身自由，只有一個中間人通過微信和張的家人聯繫。

進園區後，張繼效曾向女友發訊息稱自己的手機不能用，只能用別的手機溝通，又指每天的工作就是跟別人聊天，每日被強迫工作18小時，同時被嚴密監控。

張繼效因被發現偷偷跟家人聯繫，被園區關進小黑屋一個月，園區每天讓他打一個電話向家人聯繫「搞錢」，理由是沒有做出業績，要賠償12萬元給園區。楊女士也指緬甸一方要求其轉賬12萬人民幣的贖金才可放人，但在轉賬後發現賬戶被凍結，無法進行轉賬，導致男友被打及關禁閉。

之前張繼效任職的中科院廬山植物園，該工作人員表示，張男為人老實，博士研究方向為古植物。得悉此事後，張男的哥哥立即報警，但警方立案之後「就沒有消息了」，而戶籍所在派出所工作人員表示已將此事上報給中國駐緬甸大使館。

據悉，今年3月23日，中國駐緬大使在會見緬甸副總理時指出，近來發生的多起中方人員越境來緬事件，都有緬甸境內網絡詐騙等非法活動背景。緬方表示，高度重視中方多次表明的立場，已加大力度開展打擊。

此外，6月7日，國際刑警組織公佈了一份關於人口販賣的研究報告，並向包括緬甸在內的195個成員國發出橙色通報，提醒各國警惕由電信詐騙引起的人口販賣。

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責任編輯：王明芳