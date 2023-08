【最美星二代】沈月升呢做才女　推出個人首個繪本：分享愛與快樂【多圖】

女神邱淑貞大女沈月(Ayla)盡得媽媽靚基因,一直被封為「最美星二代」。日前沈月22歲生日,她到了日本東京慶祝,染金色長髮的她身穿吊帶背心和短裙,大騷纖腰,並寫道:「Birthday at Bapeland 💙」。

現在,沈月不時在個人IG上載靚相,分享靚相之餘又可為合作的品牌宣傳。不過她原來做KOL、模特兒外,還有新攪作。

【星二代】跟意國公主成為好姊妹朋友圈超猛 沈月染金髮被網民批氣質頓減

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

沈月首次出繪本

今日(8月19日),她在個人社交平台宣布自己的首個繪本出版,用英文寫道:「I’m so excited to finally share with you my first picture book: ‘The Head to Toe Guide to Being Happy’ ☀️ Thank you for all your support and I hope you can all find happiness within the book 😇💗 」

然後再另發一個中文版,寫道:「我非常高興可以同大家分享我第一本繪本: 《從頭到腳的幸福指南》☀️ 多謝大家一直以來的支持 💗 希望大家都可以在書裡面找到快樂+價值」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

分享愛與快樂

同時,沈月還拍了一段短片,親口解釋出繪本原因:「因為想同所有人分享愛同埋快樂。」

她更打開繪本唸出書內其中內文稱:「手,用於幫助他人。」之後到住鏡頭微笑,甜度爆燈。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介:COLLAR專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R