【最美星二代】沈月升呢做才女　推出個人首個繪本：分享愛與快樂【多圖】

女神邱淑貞大女沈月（Ayla）盡得媽媽靚基因，一直被封為「最美星二代」。日前沈月22歲生日，她到了日本東京慶祝，染金色長髮的她身穿吊帶背心和短裙，大騷纖腰，並寫道：「Birthday at Bapeland 💙」。

現在，沈月不時在個人IG上載靚相，分享靚相之餘又可為合作的品牌宣傳。不過她原來做KOL、模特兒外，還有新攪作。

【星二代】跟意國公主成為好姊妹朋友圈超猛 沈月染金髮被網民批氣質頓減

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沈月首次出繪本

今日（8月19日），她在個人社交平台宣布自己的首個繪本出版，用英文寫道：「I’m so excited to finally share with you my first picture book: ‘The Head to Toe Guide to Being Happy’ ☀️ Thank you for all your support and I hope you can all find happiness within the book 😇💗 」

然後再另發一個中文版，寫道：「我非常高興可以同大家分享我第一本繪本： 《從頭到腳的幸福指南》☀️ 多謝大家一直以來的支持 💗 希望大家都可以在書裡面找到快樂+價值」

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分享愛與快樂

同時，沈月還拍了一段短片，親口解釋出繪本原因：「因為想同所有人分享愛同埋快樂。」

她更打開繪本唸出書內其中內文稱：「手，用於幫助他人。」之後到住鏡頭微笑，甜度爆燈。

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