【提高警覺】男子自稱台灣遊客借錢搭車去機場　港女機智應對列3大可疑位：小心騙子

▲ 男子自稱台灣遊客借錢搭車去機場，港女機智應對列3大可疑位。

近日本港街頭不時出現借錢黨，遇到可疑人士時記得提高警覺。近日有女網民分享，在新蒲崗街頭遇到一名男子，對方自稱是台灣遊客，詢問如何乘巴士前往機場，又表示已經「刷爆信用卡」，身上亦沒有現金，希望向樓主借錢搭車。不過，樓主認為對方有可疑，於是用一招應對，並以經歷呼籲街坊小心。

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該名女網民於Facebook群組「黃大仙區友」發文，指事發於周二（15日）9時許，她從新蒲崗一個商場大門，遇到一名男子以台灣腔問路，請問她如何前往機場，樓主於向他指示如何去巴士部，不過她尚未講完，對方已經打斷她，「你說的是A車嗎？」、「可是它已經停運了」。

樓主立即翻查手機，發現最後一班巴士已經開出，又對於男子比自己更清楚感到奇怪，不過她仍好心為其查找其他可前往機場的巴士。此時，男子詢問是否有免費巴士，並聲稱「因為我們從台灣過來，把卡刷爆了，又沒有現金，不能付款」。

樓主聽罷覺得不太合理，認為一班人去旅行，通常不會全部人都把現金花光，並刷爆信用卡，加上對方在如此情況下，表現得毫不慌張，亦沒有任何行李跟身，故質疑男子另有企圖。

樓主建議男子乘搭機場快綫，但對方重申無法付款，並提向樓主借錢，「如果方便的話，你可以給我們現金，讓我們坐捷運到機場嗎」，樓主隨即拒絕，並讓男子到商場查找提款設備，而對方見她不上當，便知難而退，回答「不要緊，我再看看有沒有其他的方法」。

事後，樓主將經歷告訴友人，對方指有朋友曾遇過類似事件，不過騙徒自稱是內地人，她亦向商場管理處反映，以提醒職員留意，並呼籲區內街坊提高警覺。

帖文引起熱議，有網民都認為男子有可疑，所幸樓主醒目拒絕，甚至有網民分享類似經歷，「琴晚係大有街都試過見到呢個人，行緊去馬路突然聽到同一個開頭對白，但見唔到人截住我又完全唔似要問路，直接無理佢」、「我都喺投注站度見過佢」、「沙田石門遇過，但兩個女嘅，對白都係差唔多，仲叫我留電話比佢話會還」。

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責任編輯：羅嘉欣