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【開心速遞x香港小姐】李芷晴與陳欣茵齊扮Barbie　中大藝術系才女成宅男女神【多圖】

娛樂 19:17 2023/08/19

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

近期荷里活片《Barbie芭比》大熱，香港不少女藝在個人社交平台上載扮Barbie的相片或短片，宅男女神李芷晴（Stephanie）也跟潮流，與陳欣茵一同扮Barbie。

一身粉紅及白色格仔裙的李芷晴，配上金髮及大紅蝴蝶結頭飾，十足十一個公仔般，一眾老友及網民都留言大讚她的打扮夠晒靚。

【香港小姐】黃嘉雯扮芭比騷好身段　Carmaney花生騷：Hi, Barbie! Hi, Ken!【多圖】

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被封六合彩女神

2018年參加《香港小姐競選》並殺入12強的李芷晴，近年人氣不斷攀升，不過最初入行，雖然主持六合彩憑甜美樣子受注意被網民封為「六合彩女神」，可是當時工作量不算很多。

中大藝術系畢業的她在初入行時，曾要同時教畫畫維持收入，她曾接受TOPick專訪回憶稱：「之後開始多工作後不想甩底，所以後來沒有再教。幸好有數個很穩定的主持節目，所以收入上不會太不穩定。」

最新影片推介：COLLAR專訪

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事業穩步向上

在2021年，她在台慶贏38萬元大獎，除獲獎受關注外，當晚她一身性感晚裝把美好身盡展，當時即成網民討論熱話。同時因為在《愛‧回家之開心速遞》演接龍員工Elaine而成功入屋。

在去年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材的她搶盡全場焦點，之後工作量不斷增加。

而早前與許家傑傳出緋聞，令不少宅男心碎，不過她之後澄清彼此只是朋友。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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