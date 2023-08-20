【跳蚤入屋】新屋裝修木板現疑似跳蚤　亂爬亂跳難剿滅屋主崩潰求救

▲ 新屋木板現疑似跳蚤，亂爬亂跳難剿滅屋主崩潰求救。

新傢俬入夥，小心木板藏蟲！日前，一名屋主在網上求救，表示新屋裝修買的木板上出現疑似跳蚤，用滅蟲彈炸完仍難剿滅，令他非常擔心。

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屋主在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文，表示自己正裝修新屋，卻在未裝的廚櫃附近木板上發現有蟲仔，更懷疑是跳蚤，試過用「炸」的滅蟲方法仍難以消滅，無計可施之下求救網民：

想請教，呢隻係咩蟲？用滅蟲彈炸完都仲有。佢行得好快，之後發現佢畏光，我想開閃光燈影佢，會跳走……我估緊係咪跳蚤。

從屋主拍攝的片段可見，木板上快速爬行著一隻呈灰啡色、體型約1至2毫米大的蟲，且在木板各處均有發現，令試盡滅蟲方法的事主直言「好驚唔斷尾」。

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網民出謀劃策

對此，有網民認為蟲仔可能是牆蝨，「有木就有佢，再加潮濕好難搞，一有就好多……我都要將全部嘢重新洗過吸過，就咁搵漂白水噴啲木再風乾。一係你就放棄啲木傢俬」。

但也有網民建議一些試過可行的滅蟲方法，讓屋主再嘗試「試吓用高溫蒸機慢慢蒸吓佢」、「早排我衣櫃都見有呢啲，用1:99（漂白水）每月抹一次，而家都幾個月再見唔到有；櫃物料冇變色」。

專家教滅蟲方法

究竟蚤有多恐怖？根據食環署提供的蚤小資料：

外形：體扁寬、長4-5毫米（少於0.2吋），有臭腺，分泌物有特殊氣味。

活動模式：吸食人體血液；怕光、多在夜間活動；喜愛群居；可隨衣物或行李遷移。

棲息地：床架暗角、雜物堆、牆壁、天花板、桌、椅、書架、被褥、牆紙背後；其棲息處所會帶有褐色糞跡。

叮刺反應：皮膚出現局部紅腫和痛癢，若抓痕痛癢處，會可能導致細菌感染病，例如黑熱病。

傳播性：會傳播多種疾病，如鼠疫，小兒麻痺，結核病等。

其中以跳蚤而言，它會寄生在寵物的身上，不但吸食寵物血液維生，更會在牠們的毛皮上產卵，一隻跳蚤一天可以產下50顆蚤卵。床蚤及木蚤亦是家中常見的昆蟲。

食環署曾建議使用煙薰方法滅蚤，但事裝修工作50年的鄧渭然指，煙薰方法會破壞生態，而且煙薰完後，需打開窗戶把毒霧疏散，會令部分未能殺死的蟲蚤及其毒素，經窗戶走出市區。他認為要根治蚤蟲，應從預防入手，保持家居衞生；又呼籲市民若要將家中傢俱丟掉，應先用膠袋封好、並噴灑殺蟲蝨劑，以免把家中蝨蟲帶到社區。

另外，TOPick綜合了香港殺蟲業協會、滅蟲滅蚤義工隊的滅蟲和預防蚤子方法：

環保滅蟲法：購買可信性高、獲廠方認證及業界獎項的生態環保滅蟲蝨劑，均勻施噴於家居角落與縫隙等，施噴此等滅蟲劑時，居民無須外出迴避。

用玻璃膠將家中地板和牆壁間，以及櫃內的隙縫封密，阻止蝨蟲在暗藏位置產卵；

外遊東南亞濕熱地區返港、回家入屋前，先留意褲腳或袋有沒有蝨蟲，要先徹底清理；

勤晾曬衣服；

有需要時找專業人士協助滅蟲蝨。

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責任編輯：羅嘉欣