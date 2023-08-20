  • 31°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圈中靚媽】陳自瑤家中廚房曝光　網民憑一點發現王浩信生活痕跡

娛樂 11:02 2023/08/20

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

靚媽陳自瑤（Yoyo）不時在社交平台分享趣事，日前她在小紅書分享一段新片，片中她指黃翠如到訪她家，更特地為她煮烏冬。

從片中可見，二人不時互窒，Yoyo更笑罵黃翠如太晚吃東西，故親自下廚為對方煮食。二人在廚房內拍片更疑似曝光了王浩信的生活痕跡。

【性感靚媽】陳自瑤晒最新廣告片證冇大媽味　多角度拍攝盡騷魔鬼身材【多圖】

網民發現亮點

雖然Yoyo只是簡單煮碗蕃茄牛丸烏冬以及煎蛋，但見她動作純熟，平時一定不時下廚。不過有眼利的網民發現廚房內有三個杯子及一個保溫杯，有網民估計他們一家三口同住，推測其中一個杯子必定是王浩信。

其實近年Yoyo與王浩信甚少同框，屢傳二人婚變，惟雙方從未有直接回應破裂關係的傳聞，難怪令大家非常關注二人的感情狀況。

點擊圖片放大
+10
+9

兩姊妹不時互窒

另外，Yoyo好奇黃翠如為何下午三時多才吃當日第一餐，黃翠如即做出可憐表情，稱自己早上在家要抹地又要洗衣服，非常辛苦，更笑指哭不出眼淚。

隨手就拿起一支藥油塗在眼周圍希望谷出眼淚：「我見到你周屋都係呢支阿婆香水。」Yoyo見黃翠如將藥油作狀點在眼旁，即笑指：「搽過腳㗎！」果然是好老友。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【性感靚媽】人妻Yoyo騷珍藏性感內衣照　陳自瑤預告大解放再拍豐胸廣告【多圖】
14:17 2023/06/30
【性感靚媽】人妻Yoyo騷珍藏性感內衣照　陳自瑤預告大解放再拍豐胸廣告【多圖】
【至fit靚媽】陳自瑤再續約任塑體代言人　Yoyo不怕工作忙碌：十分充實
13:25 2023/07/26
【至fit靚媽】陳自瑤再續約任塑體代言人　Yoyo不怕工作忙碌：十分充實
【性感靚媽】陳自瑤晒最新廣告片證冇大媽味　多角度拍攝盡騷魔鬼身材【多圖】
13:25 2023/08/16
【性感靚媽】陳自瑤晒最新廣告片證冇大媽味　多角度拍攝盡騷魔鬼身材【多圖】

你可能感興趣

【性感靚媽】人妻Yoyo騷珍藏性感內衣照　陳自瑤預告大解放再拍豐胸廣告【多圖】
14:17 2023/06/30
【性感靚媽】人妻Yoyo騷珍藏性感內衣照　陳自瑤預告大解放再拍豐胸廣告【多圖】
【至fit靚媽】陳自瑤再續約任塑體代言人　Yoyo不怕工作忙碌：十分充實
13:25 2023/07/26
【至fit靚媽】陳自瑤再續約任塑體代言人　Yoyo不怕工作忙碌：十分充實
【性感靚媽】陳自瑤晒最新廣告片證冇大媽味　多角度拍攝盡騷魔鬼身材【多圖】
13:25 2023/08/16
【性感靚媽】陳自瑤晒最新廣告片證冇大媽味　多角度拍攝盡騷魔鬼身材【多圖】
陳自瑤 王浩信 黃翠如 娛樂人物職業 娛樂行業 小紅書

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」