【圈中靚媽】陳自瑤家中廚房曝光　網民憑一點發現王浩信生活痕跡

靚媽陳自瑤（Yoyo）不時在社交平台分享趣事，日前她在小紅書分享一段新片，片中她指黃翠如到訪她家，更特地為她煮烏冬。

從片中可見，二人不時互窒，Yoyo更笑罵黃翠如太晚吃東西，故親自下廚為對方煮食。二人在廚房內拍片更疑似曝光了王浩信的生活痕跡。

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網民發現亮點

雖然Yoyo只是簡單煮碗蕃茄牛丸烏冬以及煎蛋，但見她動作純熟，平時一定不時下廚。不過有眼利的網民發現廚房內有三個杯子及一個保溫杯，有網民估計他們一家三口同住，推測其中一個杯子必定是王浩信。

其實近年Yoyo與王浩信甚少同框，屢傳二人婚變，惟雙方從未有直接回應破裂關係的傳聞，難怪令大家非常關注二人的感情狀況。

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兩姊妹不時互窒

另外，Yoyo好奇黃翠如為何下午三時多才吃當日第一餐，黃翠如即做出可憐表情，稱自己早上在家要抹地又要洗衣服，非常辛苦，更笑指哭不出眼淚。

隨手就拿起一支藥油塗在眼周圍希望谷出眼淚：「我見到你周屋都係呢支阿婆香水。」Yoyo見黃翠如將藥油作狀點在眼旁，即笑指：「搽過腳㗎！」果然是好老友。

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