  • 31°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 11:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Meme柴犬】港產「迷因」柴犬手術中離世終年12歲　一個厭世表情包紅遍全球

親子 10:55 2023/08/20

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

港產「迷因」柴犬波子在手術中離世，終年12歲。　

港產柴犬「波子」Balltze因為一個表情紅遍全球，被製成無數Memes（迷因）表情包。其狗主昨日（19日）在社交平台宣佈，波子在周五（18日）進行手術期間離世，終年12歲，引來大批網民留言悼念，而狗主在帖文中呼籲網民，要記住波子帶給世界的歡樂。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【昏迷天瑜】愛女淪植物人3年從未放棄　天瑜爸爸患癌放不下抑鬱妻自閉兒

這隻經典「迷因」柴犬在全球互聯網上曝光率高，2017年牠以一張瞇瞇眼縮耳的逗趣表情而紅遍全球，因而產生大量迷因圖，當中最為人熟悉的是「肌肉柴與小廢柴」（Buff Doge vs Cheems），肌肉柴是日本的Kabosu，小廢柴則是Balltze，後來被網民命名為「Cheems」，有玩具商更曾為牠製作商品。

點擊圖片放大
+4
+3

波子主人呼籲網民不要難過，請記住Balltze帶給世界的歡樂。

一隻圓圓笑臉的柴犬連接你和我，他在大流行期間幫助了很多人，給你們很多人帶來很多歡樂，但現在他的任務已經完成了。我相信他在天空自由奔跑，和新朋友一起吃很多美味的食物。他永遠在我心裡面。我希望他能繼續為線上世界中的每個人帶來歡樂，這是我唯一卑微的請求。

點擊圖片放大
+3
+2

主人又感謝協助治療波子的動物中心在過去半年的付出，「他們為照顧Balltze做了一個很棒的工作」，並表示過去為波子籌募治療的捐款，也會轉贈至本地的動物慈善機構。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【凌亂家居】廚房堆滿碗碟地板全是衣服　網紅媽公開凌亂住所：我不是女僕
16:06 2023/08/18
【凌亂家居】廚房堆滿碗碟地板全是衣服　網紅媽公開凌亂住所：我不是女僕
【假笑男孩】表情包貼圖全球爆紅　11歲仔現況曝光成YouTuber︰想拍戲
18:13 2022/06/09
【假笑男孩】表情包貼圖全球爆紅　11歲仔現況曝光成YouTuber︰想拍戲
【肥仔貼圖】WhatsApp搞笑貼圖爆紅真人曝光　8歲印尼肥仔成玩具界YouTuber【多圖】
18:22 2022/02/17
【肥仔貼圖】WhatsApp搞笑貼圖爆紅真人曝光　8歲印尼肥仔成玩具界YouTuber【多圖】

你可能感興趣

【凌亂家居】廚房堆滿碗碟地板全是衣服　網紅媽公開凌亂住所：我不是女僕
16:06 2023/08/18
【凌亂家居】廚房堆滿碗碟地板全是衣服　網紅媽公開凌亂住所：我不是女僕
【假笑男孩】表情包貼圖全球爆紅　11歲仔現況曝光成YouTuber︰想拍戲
18:13 2022/06/09
【假笑男孩】表情包貼圖全球爆紅　11歲仔現況曝光成YouTuber︰想拍戲
【肥仔貼圖】WhatsApp搞笑貼圖爆紅真人曝光　8歲印尼肥仔成玩具界YouTuber【多圖】
18:22 2022/02/17
【肥仔貼圖】WhatsApp搞笑貼圖爆紅真人曝光　8歲印尼肥仔成玩具界YouTuber【多圖】
家庭關係 網絡熱話 生死教育 手術

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」