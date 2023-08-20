【Meme柴犬】港產「迷因」柴犬手術中離世終年12歲　一個厭世表情包紅遍全球

▲ 港產「迷因」柴犬波子在手術中離世，終年12歲。

港產柴犬「波子」Balltze因為一個表情紅遍全球，被製成無數Memes（迷因）表情包。其狗主昨日（19日）在社交平台宣佈，波子在周五（18日）進行手術期間離世，終年12歲，引來大批網民留言悼念，而狗主在帖文中呼籲網民，要記住波子帶給世界的歡樂。

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這隻經典「迷因」柴犬在全球互聯網上曝光率高，2017年牠以一張瞇瞇眼縮耳的逗趣表情而紅遍全球，因而產生大量迷因圖，當中最為人熟悉的是「肌肉柴與小廢柴」（Buff Doge vs Cheems），肌肉柴是日本的Kabosu，小廢柴則是Balltze，後來被網民命名為「Cheems」，有玩具商更曾為牠製作商品。

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波子主人呼籲網民不要難過，請記住Balltze帶給世界的歡樂。

一隻圓圓笑臉的柴犬連接你和我，他在大流行期間幫助了很多人，給你們很多人帶來很多歡樂，但現在他的任務已經完成了。我相信他在天空自由奔跑，和新朋友一起吃很多美味的食物。他永遠在我心裡面。我希望他能繼續為線上世界中的每個人帶來歡樂，這是我唯一卑微的請求。

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主人又感謝協助治療波子的動物中心在過去半年的付出，「他們為照顧Balltze做了一個很棒的工作」，並表示過去為波子籌募治療的捐款，也會轉贈至本地的動物慈善機構。

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責任編輯：王明芳