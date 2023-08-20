【施政報告2023】首場地區諮詢逾百市民參與　多關注經濟及生育率低等議題

▲ 特首李家超就施政報告進行地區諮詢。（林宇翔攝）

政府新一份《施政報告》10月25日發表，首場地區諮詢會今日早上10點，在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行，特首李家超聯通其他政府官員出席。場內約有100名市民，包括基層、中產、青年人、學生、退休人士等。不少市民發言圍繞經濟及生育率低等議題，亦有就地區交通、人口老化、文化藝術政策等方面，向李家超提出意見及建議。

李家超首先總結過去一年的施政報告的重點，包括做好青年工作，提高治理水平，又指社會普遍認同政府的施政方針。他期望今次可以多聽意見，鞏固上一次落實的政策，將政策做深做廣，並根據意見為政策定立優次。

▲ 特首李家超就施政報告進行地區諮詢。（林宇翔攝）

首位發表意見的市民是南區科大男學生，他提到南港島線交通擠塞問題，期望可盡快提出南港島線的規劃。有居民表示通關後，來港旅客多為內地人，提問港府將如何「講好香港故事」，吸引更多西方、東盟旅客來港。文化方面，有年輕人建議政府，就Busking參考外國，發放相關演出證明，容許年青人在街上表現自己的音樂技能。就西貢鯨魚死亡一事，有市民問及當局有何對策，會否加強教育、執法等。

聽完多名市民提問及發表意見後，李家超首先回應了「說好香港故事」的建議，他指，香港有國家支持、八大中心定位、港府積極出外招商引資等，認為香港是一個可圓夢的地方。又指短線方面，需介紹香港是美食之都，很方便、很自由、表演場地方面，亦有很多吸引之處。他預告，施政報告有相關政策推出。

第二節內容環繞教育、青年、扶貧、醫療及社福。有商界人士關注，政府疫情期間提出的「百分百擔保特惠貸款計劃」，到今年10月中小企要開始還本，但現時經濟環境下，中小企可能未能償還，希望政府評估及了解。

教育需要多元化、照顧不同興趣的人

諮詢會其後進入小組討論模式，一眾官員就不同主題分小組，到不同的班房聽取市民分享。第一個小組主題是「惠民生」，多市民關注當局，如何吸引市民生育。有市民指本港女性尋找伴侶結婚需時，建議政府鼓勵女性提早「雪卵」。教育方面，有市民關注SEN學童發展，建議政府設立專責部門，跟進有關學童生涯規劃，亦有市民提到，未能入讀資助大專院校的青年負擔巨額學債，詢問政府會否減免學債利息。

李家超表示，明白要「鼓勵生仔、數量要多」，承諾團體會研究各種可能性。就教育問題，他認為需要多元化、照顧不同興趣的人，有多元出路，並學以致用貢獻社會，又指希望學生「一讀完書就即刻有就業機會或創業」，因此如何讓學生有多元發展、特別是在八大中心所需的人才及勞動力，也是其中一個重要的考慮因素。

李家超：科技應用要更「貼地」

第三組主題涵蓋金融貿易、創新科技、交通樞紐。其中，有深水埗居民提到，當區人口密集，停車場不足，導致違規停車問題嚴重，直言「香港智能停車場仲落後過內地，他們發展得好好，非常方便」建議政府參考日本智能停車場發展。

李家超表示，香港的科技發展方面有優勢，但在應用方面欠佳，認為要貼地些，他同意智慧泊車，屬於落實科技應用。又指政府與民間要配合，他以中東為例，政府是「開大門」的角色，其後由民間「B to B」去「開小門」，開不同的窗口、更要開當中的「內容」。

他強調，李家超表示，政府宏觀施政，整個「香港隊」要一起團結，發揮「香港隊精神」，什麼大門都要打開，他以民生政策措施為例，指政府雖有主導角色，但需大家市民配合。

積極推動活動 搞活夜間經濟

李家超總結指，再次感謝市民意見，強調會研究施政優次。他亦提到大家重視經濟，就短期而言，特別要「搞活夜市」，政府會積極推動相關活動；長遠方面，則需要優化旅遊業，因應遊客的旅遊習慣可能改變，由過往的購物，轉為深度遊，此外環保、文化、美食、古蹟等，都可以開拓新天地。他又稱，政府重視培訓本地人才，對接社會需要。

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記者：趙居逸