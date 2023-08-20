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【魏駿傑前妻】張利華出席富豪生日會　生活富貴成功融入社交名流圈

娛樂 12:17 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

藝人魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）自離婚後生活愈來愈富貴，事業發展愈見順利，轉攻保險界的她獲王玉環教路專攻內地客，升任至組長級帶領下線外，更加登上保險業「百萬圓桌」行列。

【魏駿傑前妻】張利華現身名媛富貴派對　百萬圓桌會員活躍上流社會

出席富豪派對

日前王玉環上載一系列聚會照，留言「祝Sam生日快樂！身體健康！」相中所見，生日派對以復古風為主題，眾人都以充滿年代感的造型亮相，已淡出幕前多年的林國斌、周美鳳等都有出席聚會，場面熱鬧。

張利華亦穿上旗袍上陣，盡顯女人味，更箍實壽星合照。

右張利華

成功躋身上流社會

回復單身的張利華生活多姿多彩，有指她經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下，廣結城中富豪，成功融入社交名流圈。

近年張利華也經常全身名牌，又出席奢侈品牌活動、名媛派對，又常與友人打網球、打高爾夫球，而她曾出席酒會的行頭也不惹小，包括價值19.6萬的Cartier手鐲、10.4萬的Van Cleef & Arpels的鑽石耳環、2.6萬的CHANEL外套，行頭超過30萬！

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魏駿傑嚴重走樣

至於魏駿傑在離婚後就獨力照顧女兒，更明言「終生不娶」，2021年他曾在節目中談及人生低潮，更自爆有過輕生念頭，自此絕跡幕前。

直至今年4月魏駿傑為內地一間公司擔任代言人，並拍攝廣告宣傳片，連月來他一直努力工作，積極經營抖音、小紅書等社交平台，但不少網民覺得他嚴重走樣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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