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【香港小姐2023】16位佳麗場刊晚裝造型曝光　眾佳麗化身七彩花仙子

娛樂 12:52 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》將於周日(27 日)晚進行決賽，16位佳麗1號吳詠婷(Anna)、2號黃泳嘉(Jessica)、3號鄧凱文(Eris)、4號王怡然 (Lynn)、5號梁倩淇(Debbie)、6號胡睿涵(Hanna)、7號毛志琛(Viktoria)、 8號姜依宁(Jenny)、9號潘明璇(Michelle)、10號陳霈錤(Hera)、12號梁晶晶 (Nicole)、13號陳曉彤(Cindy)、14號陳怡名(Zora)、15號莊子璇(Hilary)、 16號郭珮文(Juliana)及 17號王敏慈(Lovelle)連日來積極備戰，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。

【香港小姐2023】陳怡名清空IG仍被狙擊　引用金句表達內心感受

佳麗們如七彩花仙子

今日(20日)大會發布官方場刊晚裝造型，16 位佳麗穿上不同色系及半帶透視 效果的晚裝，展現華麗優雅面。

場刊晚裝造型色系多變，有淺藍、粉紅、粉紫、 蝦肉色、彩藍、深藍及綠色等，配以佈滿心口及裙襬等的花花 pattern，令佳麗們如七彩花仙子般聚在一起，奪目又耀眼。

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晚裝造型設計有特色

除了色彩鮮艷，晚裝造型設計亦各有特色，除了有突顯腿部線條的高衩設計、又有突顯腰部線條的露腰設計;《2023 香港小姐競選》形象監督陳惠英(Karen)接受訪問時，直指每個造型都是了解過每位佳麗的個人特色及身形優點後、逐件度身訂造出來，Karen 說:「希望令佢哋望落靚之餘，亦配合到佢哋個人嘅特色。」

突顯女性美

為了配合大會主題，今屆佳麗造型偏向明亮鮮艷，並以突顯女性美為主，Karen續說:「晚裝嘅底色我哋採用咗 Nude Colour，即係偏近皮膚嘅顏色，希望藉此突顯女仔自己本身身形嘅優勢同線條。服裝上面嘅花花圖案，係想帶出仙氣，同埋將佳麗年輕同Fresh嘅氣質展現出嚟。今年嘅造型係希望靚得嚟冇時空規限，同 埋望落去係充滿生機嘅。」

潘明璇

打造出「不一樣的港姐」

Karen 又大讚今屆佳麗身形質素偏高:「今年佳麗身形進步中，喺咁多屆嚟講算係理想，一字排開，真係靚架喎，淨係對腳都真係好靚。」

談到衣服物料，Karen 指除採用了感光度較高的物料，顏色方面也是經過特別指定及染製，務求打造出「不一樣的港姐」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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