【頑強蟑螂】女子搭飛機驚見「巨型小強」爬窗　-40℃萬尺高空捱3小時順利降落

▲ 女子搭飛機驚見「巨型小強」爬窗，小強在-40℃高空捱足3小時後順利降落。

不愧是「小強」！一名女子在搭飛機途中驚見窗外有一隻巨型蟑螂爬窗，在近3小時的飛行全程緊貼玻璃，捱過-40℃低溫及萬尺高空低壓環境，畫面曝光後令無數網民驚嘆「遠古生物真的強」！

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綜合新浪新聞報道及抖音影片，一名內地女子於本月16日乘搭民航飛機，從雲南西雙版納飛往浙江寧波。就在飛機爬升至萬尺高空並平穩飛行途中，女子驚見飛機的玻璃窗外竟有一隻巨大蟑螂趴著。女子表示，當下看到時非常意外和震驚，但很快就覺得非常有趣，之後便一直盯著蟑螂看，意外成為旅途中的小樂趣。而這隻蟑螂頑强抵抗了萬尺高空的低壓環境及-40℃低溫，經3小時飛行隨乘客順利降落目的地。

網民：遠古生物真的強

這則趣聞曝光後，引來大批網民關注，紛紛留言「不愧是經歷兩次大滅絕還活下來的物種」、「能從遠古生存下來不是吹的」、「真的勵志」、「是人類太弱了」、「萬米高空都只治不了小強，水土算什麽」；還有人風趣留言「這是明目張膽地逃票」。

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航空公司稱嚴肅對待

不過，這次事件也同時引發出飛機的衞生及飛行安全隱患。據悉，飛機的窗戶主要由外層、中層、內層玻璃組成，以及排氣孔可以讓這3層玻璃和客艙內的氣壓達到平衡作用。有網民認為，該蟑螂並不是爬在窗戶最外層，而是被夾在了玻璃夾層中間，靠排氣孔調節空氣壓力，才能存活下來。

涉事航空公司人員表示，公司已了解到事件，將會嚴肅對待，也會進一步調查飛機的衞生狀況，採取措施以確保乘客飛行途中的舒適安全。

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責任編輯：羅嘉欣