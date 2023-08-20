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【輕鐵復刻】35周年復刻主題輕鐵現身兆康站　明日起主力行走610綫

社會 12:26 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

35周年復刻主題輕鐵現身兆康站。（港鐵提供）

為紀念輕鐵通車35周年，港鐵公司推出35周年復刻主題輕鐵，並於今日（20日）在輕鐵兆康站展出，市民可在月台及車廂內打卡。首部「35周年復刻主題輕鐵」將由明日起主力行走610綫（屯門碼頭來往元朗），另一部復刻主題輕鐵則將於9月投入服務。

  • 日期：8月20日（星期日）
  • 時間：中午12點至下午2點
  • 地點：輕鐵兆康站4號月台

其中一部「35周年復刻主題輕鐵」今日率先於屯門輕鐵車廠及兆康站亮相，車身重新展現橙、白色經典顏色組合，配以橙色座椅。車廂內則有不同年代的輕鐵歷史相片、趣味小知識，以及收集自輕鐵員工及區內市民的感人故事等。

港鐵公司今日亦宣布全新早上特別路綫506P綫將於9月1日開學日起投入服務，乘客毋須轉車便可由屯門碼 頭一帶前往龍門站、屯門站、杯渡站、景峰站及兆康站等，方便他們到學校區上學或經屯門站與兆康站轉乘屯馬綫到市區上班。

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記者：黃穎津

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