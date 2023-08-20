【恩愛夫妻】暖心的哥載8旬翁往老人院探愛妻　受夫妻情感動欲免車資被拒好意

▲ 有暖心的士司機接載了一名8旬老翁前往老人院探望太太，在言談間受兩人的夫妻情感動，欲免收伯伯車資但被拒好意。

本港都有不少暖心的哥。一名的士司機在網上群組分享自己接載一名8旬伯伯的片段，在兩人閒談期間，得知伯伯每天都會帶同食物前往老人院探望73歲的愛妻，並感慨道：「健唔健康都要做㗎啦…」，希望自己保持身體健康，可以多些探太太。對話令的哥深受感動，向伯伯示意免收車資，惟伯伯堅持付款。

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該名暖心的哥在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載影片兼發文表示，他日前在青衣接載了一名83歲伯伯去荃灣一家老人院探望其73歲太太，並表示：

我有個壞習慣，通常車公公婆婆都係唔收錢，但今次伯伯堅持要畀錢我應該點做好…在線等。

親煮小食乘的士送愛妻

的哥公開了一條2分34秒的車cam片段，可見乘客伯伯坐在後座，全程緊握多張20元紙幣。司機一開始問：「伯伯，日日都去探太太呀？」，伯伯回答「係呀」，司機再次確認後，又好奇問伯伯是否自己煮飯帶給太太，伯伯回答：

唔係自己煮飯，不過就整啲嘢俾佢食下囉。知老人院嗰啲伙食㗎啦，係咪呀？

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結婚半世紀 盼身體健康見多幾面

之後司機問伯伯和太太的年齡，伯伯調皮地叫司機「估下」，司機估75歲，伯伯才揭開自己「差唔多83啦」，司機讚伯伯好健康，伯伯卻無奈道：「唉，冇辦法，健唔健康都要做㗎啦，呢樣嘢（探望太太）。」伯伯指太太73歲，司機指兩人是老夫老妻，伯伯稱兩人結婚差不多50年。

伯伯笑稱：「希望我健康啲可以探多幾次啦，哈哈」。司機讚兩夫妻的感情好難得，「咁多年都仲咁恩愛，依家啲後生仔要學下呀。」

到達目的地後，司機叫伯伯不用付款，「唔收你錢呀」，伯伯困惑道：「吓？」，司機再重複免車資，伯伯再三問道：「點解唔收我錢呀？」並伸手將多張20元紙幣遞給司機，雙方互相推讓，伯伯堅持要司機收下說：「嚟啦，揸住啦！」最後司機祝伯伯身體健康，伯伯亦祝福司機「大家咁話啦，好生意呀」，伯伯隨即下車。

▲ 伯伯堅持付款，最終的哥都有收下，並祝伯伯身體健康。（影片截圖）

網民反應兩極 倡下次收半價

帖文引來網民熱論，有人讚司機是好人做好事，「絕種嘅好司機」、「多啲呢種司機，值得香港人借鑑，加油」、「正能量，人人開心」、「欣賞你尊敬長者」、「好心有好報，希望你的同業也有這的善心」等。

不過，有部分網民認為司機不應將善心強加於伯伯身上，更批評他偽善，未取得同意就將伯伯的容貌放上網，「雖然值得稱讃，但好人做好事，毋須張揚」、「你仲要出埋人哋阿伯樣，人哋有冇授權畀你消費佢呀？」有人則建議司機再遇到同樣情況，下次可以收半價，「佢會易接受啲」、「收20算，我有時都係咁」。

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責任編輯：王明芳