【思家大戰x破毒強人】陳豪大方自嘲黑歷史　胡定欣淡定化解李思捷狙擊

▲ 「破毒強人」隊：何廣沛、蕭正楠、陳豪、胡定欣和郭柏妍。（左起）

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》第三季，今晚（8月20日）播出一集，有陳豪率領的「破毒強人」隊，成員包括胡定欣、蕭正楠、何廣沛和郭柏妍，對戰方麗盈率領的「天涯歌女」隊，成員包括何儷沂、歐寶娜、韋飛雄和陳家美。

陳豪「文華」上身

《破毒強人》熱播當中，視帝陳豪（阿Mo）甫出場即以招牌「文華」聲和大家打招呼，思捷問到為何聲音會這樣？鬼馬的陳豪笑言：「因為食咗啲好嘢，飲咗啲靚咖啡之後，把聲就變咗High High地！」

在劇中，與陳豪有無限恩怨情仇的蕭正楠接著說：「我同阿Mo條線好好睇。」顧住硬銷自己「忽視」了隊友，旋即引來定欣和廣沛怒睥圍攻，知衰的阿蕭即補鑊耍冧：「條條線都咁好睇！」另外，劇中飾演啞巴的廣沛更應思捷要求示範手語。

至於「天涯歌女」隊全是唱得之人，穿上Bling Bling歌衫的她們即席獻唱《天涯歌女》，氣氛十足。

方麗盈是80年代末出道歌手，其1988年推出的《傷感雨天》Hit爆K場，後來輾轉做過保險業和地產界，近年更有擔任特約演員，曾客串演出《愛．回家之開心速遞》、《七公主》、《金宵大廈2》等不同劇集，相信不少觀眾會覺得她熟口熟面。

昨晚，無綫官網更上載了方麗盈即場獻唱《傷感雨天》的精華片段預熱。

定欣未被拋窒

今集問答環節笑料十足，其中一條問題是「講到陳豪會諗起啲乜？」，玩得之人阿Mo自揭黑歷史，重新演繹當年在《帝女花》的經典對白「同朕Check吓」，惹來全場爆笑。

另一條問題「年紀超過40歲，又靚又Nice又叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」，身為單身貴族的定欣即被思捷瘋狂狙擊，有人回答「太花心」時，思捷即追問定欣：「係咪呀？」

不過見慣大場面的定欣未有被拋窒，只是淡定說：「點解望住我呀？唔知喎！我個人好專一。」

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