【人才培訓】大專及職訓機構增建造業文憑學額　料技術人員學額增3成

▲ 修讀建造業相關課程的學員合照（甯漢豪網誌）

發展局局長甯漢豪今日（20日）發表網誌，表示香港多項大型建造項目即將動工，會多管齊下應對未來人力需求，包括加强培訓力度、透過資助鼓勵業界更多採用創新科技，以提升生產力和加強工地安全；優化現行建造業輸入勞工計劃，填補短期內尚未足夠的人手；並會加大宣傳力度，讓社會及青年更認識行業。

針對業界對專業人士及技術人員的需求，發展局積極與大專院校及職訓機構協調，提供更多高級文憑學額。發展局助理秘書長（工務政策）楊兆永表示，技術人員的高級文憑學額預計可增加3成。此外，發展局今年撥款1億元推行為期2年的先導計劃，為修讀建造業兼讀制學位的學員提供在職津貼，鼓勵擁有高級文憑資歷的年輕人繼續進修學士學位，協助他們向上流動。

甯漢豪稱，政府去年向議會再撥款10億元，以增加未來6年技術工人的培訓名額，令整體培訓名額由過往每年約6,000個增加接近1倍至1萬個，在2022-23學年招募的學員約有1.4萬個，遠超預定目標。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，在發展局的支持下，議會旗下的香港建造學院（學院）積極把創科元素加入課程，包括建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、機電裝備合成法（MiMEP）等，為業界培育知識及創科型專才。學院的課程費用全免，學生亦可獲得額外津貼。在培訓過程中，學院會安排他們與僱主配對，亦提供終身就業支援。

發展局助理秘書長 （政策及發展）馮鎮江表示，建造業現時有「三貼」─「貼市」、「貼心」及「貼地」，值得年輕人入行。「貼市」是指計及公營及私人項目，建造業整體工程總值於去年大約為每年2,500億元，隨著各項工程項目陸續開展，數額將會增至每年約3,000億元水平，為年輕人提供大量發展機會，光明前景。

至於「貼心」，政府於2018年推出「建造業創新及科技基金」，資助業界採用嶄新科技，至今合共注資22億元。現時很多中小企積極使用創科改善工作環境，切合年輕人勇於創新和善用科技提升工作效率的熱誠。「貼地」方面，業界在全港進行大型推廣活動，包括在傳媒及社交平台播放宣傳片，並在人流較多的地區設立大型廣告和街站等，並計劃於今年年底加設「STEAM PORTAL」平台，為中小學提供與建造業相關的學習內容。

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責任編輯：李芷玲