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【不老女神】張栢芝發聲明宣布停工　透露身體抱恙引起揣測

娛樂 13:36 2023/08/20

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女星張栢芝近年主力內地發展，不時亮相真人騷節目以及商演活動，成為內地搶手貨。不過，一向活躍社交平台的栢芝近大半個月沒有更新，其粉絲大感奇怪，更非常擔心她的情況。

日前張栢芝工作室在微博發聲明宣布栢芝生病停工，即引起網民無限揣測。

【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】

張栢芝工作室聲明如下：

致關心栢芝的朋友們：

栢芝因身體抱恙，工作室不得不取消8月所有公開工作安排（雜志拍攝、廣告拍攝、品牌活動、演唱會等）。在此，我們非常感謝各個合作方的邀請與諒解，期待未來的再次合作。感謝大家的陪伴與支持，也請各位粉絲朋友們不要擔心，栢芝會盡快以最佳的狀態與大家見面！

張栢芝工作室的聲明

網民擔心栢芝情況

由於聲明中沒有提及栢芝的病情，但休養長達一個月時間，令不少網友都議論紛紛，不少粉絲留言祝福栢芝早日康復。

原來8月26日張栢芝將會參與「天后之夜巡迴演唱會海口站」，該主辦單位都發聲明表示張栢芝未能參與其中，向公眾致歉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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