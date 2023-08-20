【飛來橫禍】台82歲過路翁遭巴士輾斃拖行20米　兒認屍哭崩：他只是出門散步

▲ 台灣新北市一名82歲老翁過馬路時，遭一輛巴士撞倒並拖行20米，最終傷重不治。（影片截圖）

台灣新北市中和區一名82歲老翁，昨日（19日）上午過馬路時，慘遭左轉的巴士撞倒兼在地上拖行約20米，經送院搶救後傷重不治。老翁的兒子趕抵醫院後，見到父親慘死不禁痛哭，難以想像父親只是出門散步就天人永隔。涉事的女巴士司機被捕，並依法吊銷駕駛執照。

綜合台灣傳媒報道，昨日上午9時許，82歲姓林的老翁在中和區壽德街與民德路口準備過馬路時，先有一部大貨車先左轉通過，他其後才起步過馬路，卻有一部汽車及機車沒有禮讓，在他前方及後方通過，其後再有一輛台北客運巴士突然駛至把老翁撞倒，並在地上拖行約20公尺。

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女車長疑未有讓路

老翁當場停止呼吸心跳，器官外露。救援人員趕抵現場將他送往亞東醫院急救，惜老翁仍傷重不治。老翁的兒子驚聞噩耗後趕抵醫院，見到父親慘死輪下當場痛哭。他表示父親平日會到住所附近散步，沒想到他今次如常出去散步，從此天人永隔。

中和警方到場，經蒐證及檢視行車紀錄儀後，認為駕駛涉事的53歲姓邱女車長因未有禮讓才會釀車禍，經調查後將女車長依過失致死罪嫌送辦。新北市交通局昨亦依公路法對公車業者罰款9萬元台幣（約2.2萬港元），並將待裁決後吊銷女車長的駕駛執照。

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責任編輯：王明芳