【人工智能】逾7成受訪青年認為生成式AI可提升效率　機構促政府制定指引

▲ 青年創研庫促政府成立硬度委員會，並制定相關指引（香港青年協會提供）

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天（20日）公布有關「生成式AI時代下的就業與挑戰」研究報告。結果發現，在受訪的558名本港青年中，多達78.6%表示有使用過生成式AI。研究亦顯示，多達81.5%認為在職場上與人工智能共存共事是大勢所趨，對於生成式AI的出現，受訪青年的態度傾向擁抱，平均分有6.58（10分滿分）。機構認為，生成式AI的應用是大趨勢，政府將成立應對專門委員會，並建議探討的範圍應包括凝聚業界共識，促成制定相關指引。

青年創研庫於今年6月21日至7月10日期間，訪問了558名15至34歲青協會員，另訪問18名青年個案及7位專家和學者。研究發現，受訪青年並不太擔心生成式AI會取代自己，平均分為4.87（0-10分，0為完全不擔心）；14.0%更認為增加個人就業機會。受訪青年亦認為，生成式AI廣泛應用會為社會帶來一些風險，包括虛假信息（67.7%）、知識產權（43.9%）、數據安全（如洩漏商業機密）（40.0%）、私隱保障（38.7%），以及道德倫理（30.8%）等問題。另亦有65.6%贊成政府需要監管生成式AI。

在有使用過的受訪者中，他們認為提升效率（73.1%）和有助搜尋資料（42.8%）為主要好處，而最大困難是難以判斷資料真實性 （61.3%）和掌握發問技巧（35.8%）。至於從未使用過的受訪者中，認為沒有實際需要（55.5%）和不了解生成式AI （42%）是主要原因。

此外，多數受訪青年同意「生成式AI的發展會影響青年未來的就業選擇」（75.4%），及「配合生成式AI發展，人力資源的技能提升和再培訓是不可或缺」（79.0%）；但亦有不少受訪青年傾向同意「大幅削減傳統就業職位」（66.7%）。

青年創研庫經濟就業組召集人劉漢耀引述研究指，生成式AI的應用是大趨勢，特區政府將成立應對專門委員會，他建議專門委員會的探討範疇，應包括凝聚業界共識，促成制定相關指引；讓公眾了解技術的風險與責任，以及監督生成式AI的規範化發展。

該組成員梁偉基表示，政府同時亦可鼓勵AI應用普及化，善用AI聊天機械人提供個性化服務與資訊特點，可在不同公共設施設立試點，以創新方式推動生成式AI的應用，讓市民大眾了解科技帶來的便利和好處。

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責任編輯：李芷玲