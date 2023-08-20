【中國好聲音】王澤鵬揭《好聲音》黑幕　晒對話截圖公開李玟跌倒真相

內地歌唱節目《中國好聲音》被指對參賽者不公平，近日更有疑似已故歌手李玟（Coco）控訴節目組的錄音流出，直指「站在台上被人侮辱，被欺負」，引發熱議。

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生前控訴《中國好聲音》

網傳一段近9分鐘的錄音，疑為李玟控訴在《中國好聲音》擔任導師時，遇到不公平待遇，指賽制不公平，導師亦不可以改變。

另外，當時有腳傷在身的李玟，原與導演組達成共識，在表演時由參賽者王澤鵬站在她旁邊幫她撐著，豈料導演組正式錄製時未能兌現承諾，由得李玟一個人穿著高踭鞋苦撐，最後只能坐下來獻唱。

事後《中國好聲音》發聲明回應稱，網傳錄音是惡意剪輯，對逝者不尊重，亦嚴重損害節目形象，節目組表示強烈譴責。聲明又指與李玟合作期間曾經有誤會，但當時已溝通並消除，之後不會再對事件作過多解釋。

▲ 李玟生前控訴《中國好聲音》

王澤鵬公開真相

不過事情仍未告一段落，李玟當時站出來保護的兩位學員周菲戈和王澤鵬也引起討論，其中王澤鵬終於發文還原當時情況，並表示：「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦。」

王澤鵬公開對話截圖，還原當時真相，他指出當時由12號開始綵排到14號最終錄製，他只與李玟在12號第一次綵排時見面定歌、定key，其餘時間包括後續彩排都未與李玟見面，13號第二次綵排時，李玟更直言未得到通知，當日王澤鵬只可以獨自綵排，被告知走位、定點機位等。

揭《中國好聲音》黑幕

直到14號正式錄製時，王澤鵬的手機被節目組沒收，所以李玟的腿傷與其他細節事項他完全不知情，而節目組也沒有通知他，「所以按照了原有的走台計劃進行，全程背對老師。直到最後歌曲結束我轉向頭走向ending位時，我才看到老師坐在地上。」

直至晚上十時王澤鵬拿回手機才聽到李玟的微信語音所說的一切，李玟當時也回覆：「導演是故意整我的，我也學了人可以非常非常的惡毒，我在28年的，從來沒有碰過一個這麼可惡的導演，可是天有眼，這個人也會收到。」

▲ 王澤鵬晒對話截圖還原真相

對CoCo老師感愧疚

最後王澤鵬坦言「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦」，自曝這段時間對他來說度日如年，李玟對他的祝福與鼓勵讓他無時不刻心如刀割，「我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心」，因此他決定陳述事實「為我敬愛的CoCo老師，也為自己。」

帖文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛轉發該文表示，「能不能上熱搜啊，哥保護好自己啊。」、「謝謝你頂住那麼大壓力，出來說出了事實，Coco會知道的，再次謝謝你」。

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