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【星二代開學】錢嘉樂餅印女暴風長高率先開學　疑轉讀國際學校湯盈盈好興奮

中小學 16:27 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

錢嘉樂與湯盈盈的餅印女兒疑轉讀國際學校率先開學。

暑假臨近尾聲，國際學校已經率先開學。錢嘉樂與湯盈盈兩名女兒10歲的錢凱晴（Alyssa）和下月踏入8歲的錢凱琪（Kassidy）疑轉讀國際學校，並已雙雙開學。湯盈盈在社交平台分享兩姊妹返學的照片，可見與爸爸餅印的Alyssa長高了許多，與妹妹齊齊在課室內愉快上課。

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湯盈盈在IG分享兩名女兒孭起同款書包開學的照片，並以英文寫道：「Back to school！So Excited！（返學了，很興奮！）」經過一個暑假後，兩姊妹又長高了不少，尤其Alyssa身穿紫色上衣配貼身黑褲，可見雙腿修長。而Kassidy則身穿黃色短袖上衣配黑色太陽花短褲，白色長筒襪也顯得她高䠷。

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自嘲親子活動是「講英文」

兩姊妹原本就讀私立學校蘇浙小學，據悉湯盈盈早已為女兒轉讀至國際學校。查實湯盈盈在加拿大成長，畢業於加拿大協和大學，操得一口流利英文，與女兒日常溝通都主要講英文。難怪錢嘉樂曾接受TOPick訪問時坦言，其中一項在家的親子活動是「講英文」，他自認英文水平不足，在家都要女兒教英文，甚至被糾正懶音。

有時在家中好像局外人，全屋都講英文，連與外傭溝通也要思考如何表達，更要用上身體語言。但好事來的，或多或少都有進步，與女兒親子關係都變好。

錢嘉樂一返香港就陪妻女。（IG圖片）

錢嘉樂對女兒的學校要求不高，不一定要讀到碩士或博士，完成基本學業就好，最重要有基本知識，才能找到興趣，「而且尊重別人的態度也可以從讀書中學習到。」錢嘉樂早已指出讀國際學校的好處，既可讀書又能發展興趣，不會失去童年。

有時我也會跟她們做功課教中文，同時也是我的學習，是一個很好的親子活動。

湯盈盈曾為功課與女兒爭執

學業方面一向由老婆湯盈盈主導，她曾接受訪問自嘲是一名惡媽，尤其疫情在家每天要親自督促女兒功課，但她發覺自己欠缺耐性、容易生氣，並不是很懂得教學，導致與女兒常因為做功課而起衝突。在冷靜過後，盈盈有向女兒道歉，並解釋自己為何動怒。後來盈盈調校自己EQ，學習放鬆，讓女兒嘗試用自己的方法學習，母女關係漸有好轉。

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責任編輯：林綺玲

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