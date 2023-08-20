【樓宇復修】煥然懿居第三座率先試用新公契　賦權公契經理人要求進入滲水單位檢查

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紅磡煥然懿居第3座（二期）約260伙，預計9月預售，市建局行政總監韋志成今日（20日）透過網誌指，煥然懿居第3座將成為「優化版」公契的首個試點，亦會試用新防水設計，避免水份滲入至混凝土內部，導致鋼筋生鏽。

現時大廈維修的困難之一，在於大廈部份的「公用部份」和「私人地方」難以界定，導致每次維修均引起一番爭辯，延誤維修時間。為改善有關問題，市建局行政總監韋志成稱，會在新落成的煥然懿居第3座試用「優化版」公契。

在「優化版」公契下，公契會將列明單位內所有結構部分以及單位內的鋼筋混凝土樓板，均屬於「公用部分」；至於非結構部分、牆壁批盪、飾面以及單位內的防水層，則屬於「私人部分」。當單位內的設施需要進行維修時，業主和法團可依據公契條款，盡早釐清維修責任誰屬，減少爭拗。

為有效解決常見的滲水問題，「優化版」公契列明，大廈公契經理人獲賦予介入處理滲水投訴的責任及權力，如經理人懷疑單位滲水導致任何「公用部分」受損，可委聘獨立第三方專業人士，要求進入懷疑滲水的單位，進行詳細檢驗及測試，以尋找滲水的源頭，根據檢驗結果和公契界定的權責，由管理公司或源頭滲水單位的業主進行所需的修葺工程，避免因滲水問題未獲處理以致問題惡化。

目前「優化版」公契之詳細條文已獲地政總署批准於煥然懿居第3座使用，但市面上其他樓宇仍要按政府指引制定公契。韋志成指，會總結「優化版」公契的執行經驗，與政府部門分享，並考慮在需要時為大廈公契指引作修訂，讓「優化版」公契能夠推廣至其他私人新建樓宇應用。

「煥然懿居第三座」單位採用新防水設計標準

除了「優化版」公契，煥然懿居第3座亦會採用新防水設計。韋志成表示，屋宇署在2005年發出《防止新建樓宇出現滲水情況的指引》，至今已沿用18年，在防水要求規定方面，未必能與時並進，切合現時新建單位的狀況。

為令防水設計貼合現今需求，減低日後出現滲水的風險，市建局試用3個新設計：

（一）增加防水物料覆蓋範圍和高度

針對「高樓底」的淋浴間內，更大範圍的牆身會受水氣滲透的情況，我們將鋪設防水物料的牆身範圍，由地台上延至花灑組件以上、離地至少2.2米的高度位置，相較於現時指引建議防水物料應達至牆身至少1.8米為高。除淋浴間外，洗手盤和坐廁區所鋪設的防水物料，亦會由地台上延至牆壁至少1.1米的高度，藉此提升浴室的防水效能，並減低水氣入侵牆壁內鋼筋混凝土的風險。

（二）開放式廚房鋪設防水地台

考慮到「煥然懿居第三座」部份的一房單位，採用了開放式廚房設計，我們一律在「梗廚」和開放式廚房範圍鋪設防水地台；而牆身的防水物料亦會鋪至1.1米的高度；為了進一步防止廚櫃工作檯與牆壁之間的罅隙出現滲水情況，我們會採用具備良好防濺效能的一體式工作檯， 為樓宇結構提供更佳的防水保護。

（三）優化大廈排水系統設計

針對排水系統彎位和接駁位愈多，淤塞和滲水風險愈高的情況，團隊優化「煥然懿居第三座」排水系統的設計，理順喉管的排列和組合，盡量減少喉管出現彎位和接駁位的情況。

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記者：陳梓蔚