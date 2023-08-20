【睡眠風險】40歲男「上床秒睡」被揭患3大心血管疾病　醫生警告：易中風

▲ 40歲男自豪「上床秒睡」，體檢揭患3大心血管疾病，尤其易中風。

有失眠困擾的人羡慕可以「上床秒睡」，但這也不是一個好徵兆。一名40多歲男子自豪自己能夠「秒睡」，結果體檢卻被揭患3大心血管疾病，更被醫生指「秒睡」的中風機率高。

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台灣家醫科醫師黃彗倫在《醫師好辣》節目中分享案例，指曾有一名40多歲男子求醫時自曝能秒睡，並對此非常自豪，不理解為何家父卻患有睡眠問題及慢性病需要長期服藥。醫師再細問男子「那你睡得好嗎？」，男子才改口稱雖能秒睡但睡得不好，常常起夜尿後就難以入睡。

醫師聽後直言「這是警訊」，叮囑男子要去體檢。果然，男子在體檢後被揭患高血壓、高膽固醇及動脈粥狀硬化，一系列的心血管疾病令男子相當驚訝。

研究：秒睡致高機率中風

黃彗倫引述心臟科研究解釋，正常人入睡需有準備期，時間為5至20分鐘，經過快速動眼期後再進入睡眠。有些人天生幸運能快速入眠，且睡得久、睡眠品質好，這才是身體健康的表現。但能秒睡者卻睡得不好或時間過短，都暗示身體過勞，反而會對心血管造成負擔。經證實的是，在有心血管疾病的病患中，有60至70%的人睡眠品質差，或有睡眠時間過短的問題。

黃彗倫續指，秒睡可能引發血壓波動大、血管壁容易發炎，導致血管老化或阻塞等疾病陸續有來，增加中風機率。 因此，醫師提醒民眾：

不一定要秒睡，但要睡得好、睡得久才會健康。

同場加映：自測「睡眠負債」跡象

台灣開業耳鼻喉科診所院長張益豪醫生於其Facebook及Instagram專頁上發文，提出以下7個問題，供民眾自行計分檢視睡眠品質：

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根據上述問題計算總分，如達到滿分9分，代表睡眠負債即將破產，立刻需要充分的休息；如達6分以上，則代表睡眠負債嚴重，建議改善生活模式；分數達3分以上代表有可能正在累積睡眠債。如果分數為1至2分，代表測試者擁有良好的睡眠，0分更是代表完全沒有睡眠負債的理想狀態。

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責任編輯：羅嘉欣