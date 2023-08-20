《消失的她》香港謝票文詠珊「回到家鄉」感高興　倪妮用廣東話與觀眾互動

▲ 《消失的她》「主創見面會特別場」。

在內地票房勁收35億人民幣的電影《消失的她》，今日（8月20日）於尖沙咀K-11 Art House舉行「主創見面會特別場」。

之前曾掀起一片搶飛熱潮的「主創見面會特別場」，需要加場以饗觀眾要求。

因此當監製及編劇陳思誠率領該片主演朱一龍、倪妮、文詠珊（Janice Man）現身時，場內影迷反應極其熱烈。尤其朱一龍及倪妮鮮有來港宣傳，文詠珊近年亦較少參與香港製作；他們的粉絲今次可在香港與偶像近距離互動，表現特別興奮。

▲ （左起）文詠珊、陳思誠、朱一龍、倪妮。

破中國影史紀錄



接受司儀訪問時，談到電影晉身中國電影史上最高票房第12位及中國影史本土製犯罪電影票房冠軍，4位主創均感到十分榮幸；除衷心感謝影迷支持，更慶幸能與優秀的團隊合作。

監製及編劇陳思誠表示，希望可以通過這部電影，讓更多觀眾喜歡內地製作的電影；朱一龍亦感到非常高興，今次是第一次來香港參與謝票，希望大家會喜歡這部電影。

倪妮用廣東話與觀眾互動

倪妮答謝觀眾的喜愛，親切地用廣東話與觀眾互動，另外亦表示很感謝陳思誠監製給予的機會；至於文詠珊則非常高興回到家鄉，他們都為這部電影付出很多，希望觀眾能支持電影並分享給身邊的人。



訪問完畢後，幾位嘉賓與全場觀眾大合照，為「主創見面會特別場」寫上圓滿句號。散場前，還不忘溫馨提示觀眾「切勿劇透」，以免影響其他人「解謎」的樂趣。

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