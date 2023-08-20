  • 31°C
香港時間 : 2023820日 (週日) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復

政治 15:57 2023/08/20

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

陳茂波表示，香港航空業的復蘇勢頭良好。(陳茂波網誌圖片)

財政司司長陳茂波表示，香港航空業的復蘇勢頭良好，香港國際機場的每日客運量和航班升降量，已分別恢復至疫情前的65%和70%。機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。

陳茂波今日在網誌表示，自走出疫情以來，香港航空業的復蘇勢頭良好，航班航點不斷恢復、乘客數目持續增加。他指，目前，香港國際機場共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。

機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。陳茂波指，總的來說，本港航空復蘇的進展符合預期。

他認為，現時最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力高速全面恢復，在積極培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，緩解人手不足的限制。早前的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請已有28家公司的申請獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共十個工種，預計最早可在今年10月抵港。

另外，機場三跑系統將於明年底竣工，陳茂波提到，屆時機場可處理的客運量會顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次；機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【施政報告】鄉議局促逐步撤樓市「辣招」　冀保留粉嶺高爾夫球場
16:22 2023/08/16
【施政報告】鄉議局促逐步撤樓市「辣招」　冀保留粉嶺高爾夫球場
【北上養老】何啟明：大灣區安老是提供多一選擇　不會減慢香港興建安老院
16:16 2023/08/18
【北上養老】何啟明：大灣區安老是提供多一選擇　不會減慢香港興建安老院
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
18:56 2023/08/18
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅

你可能感興趣

【施政報告】鄉議局促逐步撤樓市「辣招」　冀保留粉嶺高爾夫球場
16:22 2023/08/16
【施政報告】鄉議局促逐步撤樓市「辣招」　冀保留粉嶺高爾夫球場
【北上養老】何啟明：大灣區安老是提供多一選擇　不會減慢香港興建安老院
16:16 2023/08/18
【北上養老】何啟明：大灣區安老是提供多一選擇　不會減慢香港興建安老院
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
18:56 2023/08/18
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
香港國際機場 客運量 航空業 機場管理局 陳茂波 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」