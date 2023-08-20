【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復

▲ 陳茂波表示，香港航空業的復蘇勢頭良好。(陳茂波網誌圖片)

財政司司長陳茂波表示，香港航空業的復蘇勢頭良好，香港國際機場的每日客運量和航班升降量，已分別恢復至疫情前的65%和70%。機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。

陳茂波今日在網誌表示，自走出疫情以來，香港航空業的復蘇勢頭良好，航班航點不斷恢復、乘客數目持續增加。他指，目前，香港國際機場共有約110家航空公司營運來往全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前的75%；每日客運量和航班升降量，亦已分別恢復至疫情前的65%和70%。

機管局預計，本港機場的客運量會於今年年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。陳茂波指，總的來說，本港航空復蘇的進展符合預期。

他認為，現時最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力高速全面恢復，在積極培訓和招聘本地人員的同時，須全速輸入勞工，緩解人手不足的限制。早前的運輸業輸入勞工計劃中，航空業的第一輪申請已有28家公司的申請獲批，合共2,800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等共十個工種，預計最早可在今年10月抵港。

另外，機場三跑系統將於明年底竣工，陳茂波提到，屆時機場可處理的客運量會顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次；機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續。

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責任編輯：區綽彥