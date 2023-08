【網絡熱話】台灣主持人遊港付現金遭拒收　最新回應：還是會繼續去香港玩

▲ 謝忻表示:「謝謝所有香港的朋友,我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

台灣綜藝節目主持人謝忻近日乘搭郵輪來港旅遊,未料竟遇上漢堡餐廳不收現金的尷尬場面,幸最後獲好心途人解救代為結帳。事發後涉事漢堡餐廳更因此引發「公關災難」,不過也有不少香港網民到謝忻Facebook下留言解釋,而謝忻亦表示:「謝謝所有香港的朋友,我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

謝忻指日前在尖沙咀海港城Honbo吃過漢堡套餐後,正準備以港幣結帳,未料竟獲收銀員回覆不收現金:

No cash, but we accept all kinds of payments.

而當時隨身僅攜帶600元港幣現金謝忻頓時六神無主,無奈表示「不然我只能抵押小孩給他了」,指最後只能使用「厚臉皮大絕」,向經過的途人求助。謝忻憶述:

浙江小姐姐沒等我說完, 二話不說便拿著手機走到收銀員前幫我結了帳! 而且一開始還堅持不肯收我的港幣, 拉扯了好一陣子, 她才勉強收下。

而事發後,不少網民湧到Honbo的IG專頁,留言詢問為何不接納現金,未料竟獲餐廳無禮回覆「because it is the 21st century」,引起大批網民不滿,最後餐廳亦就事件致歉。

也有不少香港網民在社交平台代表港人向謝忻致歉。不過個別意外則未有影響謝忻對香港的印象,指她後來亦有到太興吃燒鵝,又表示:「謝謝所有香港的朋友,我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

記者:黃穎津