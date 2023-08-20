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【網絡熱話】台灣主持人遊港付現金遭拒收　最新回應：還是會繼續去香港玩

社會 16:24 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

謝忻表示：「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

台灣綜藝節目主持人謝忻近日乘搭郵輪來港旅遊，未料竟遇上漢堡餐廳不收現金的尷尬場面，幸最後獲好心途人解救代為結帳。事發後涉事漢堡餐廳更因此引發「公關災難」，不過也有不少香港網民到謝忻Facebook下留言解釋，而謝忻亦表示：「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

謝忻指日前在尖沙咀海港城Honbo吃過漢堡套餐後，正準備以港幣結帳，未料竟獲收銀員回覆不收現金：

No cash, but we accept all kinds of payments.

而當時隨身僅攜帶600元港幣現金謝忻頓時六神無主，無奈表示「不然我只能抵押小孩給他了」，指最後只能使用「厚臉皮大絕」，向經過的途人求助。謝忻憶述：

浙江小姐姐沒等我說完，

二話不說便拿著手機走到收銀員前幫我結了帳！

而且一開始還堅持不肯收我的港幣，

拉扯了好一陣子，

她才勉強收下。

而事發後，不少網民湧到Honbo的IG專頁，留言詢問為何不接納現金，未料竟獲餐廳無禮回覆「because it is the 21st century」，引起大批網民不滿，最後餐廳亦就事件致歉。

也有不少香港網民在社交平台代表港人向謝忻致歉。不過個別意外則未有影響謝忻對香港的印象，指她後來亦有到太興吃燒鵝，又表示：「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港。還是會繼續去香港玩的。」

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記者：黃穎津

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