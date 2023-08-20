【獨家消息】柳應廷Cafe被貼街招追債　Jer肥仔Jeremy合資餐廳疑爆財務糾紛

MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及ERROR成員肥仔（梁業）去年12月24日合資於將軍澳開設日本餐廳「幻Maboroshi」，經營逾半年後，於7月31日無預警下結業。

肥仔於結業當天曾大呻生意難做，未來只會疊埋心水全職做藝人，講到損失金額則不願透露。

【MIRRORXERROR】Jer肥仔Jeremy合資餐廳被爆拖數 爆料版本有兩個邊個真？

被爆拖數

早前有報道指，餐廳結業至今仍拖數共280萬元，當中包括210萬元食材費，以及70多萬元餐廳員工的薪金及遣散費，導致合作經營餐廳的小股東公司倒閉之餘，還被收數公司追數。餐廳結業影響人數高達百人。

爆料者聲稱，餐廳開設於人流較少的將軍澳豪宅區是3子的意思，因為覺得置較隔涉，感覺私隱度較高。因此早提出吸客方案，3子人氣高，必須落舖當生招牌坐陣，可是只有肥仔較勤力時常落舖，Jer與Jeremy開店半年只落過兩次。

▲ 柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及ERROR成員肥仔（梁業）被爆拖數。

三子被貼街招追數

今日（8月20日）TOPick收到消息，Jer、Jeremy和肥仔被貼街招追數，有指三子仍未還清供應商的款項，故在商會流出三子「拖欠供應商貨款」的消息。

而且，商會聲稱指他們遲遲未找數，就連Jer在啟德的日光Cafe門口亦被貼上「供應商追數，欠債還錢」的街招，不過未有舉出實際證據，但似乎他們的財務糾紛仍未解決。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另一版本

至於早前報道亦指三子方面就有另一版本。Jer、Jeremy及肥仔身邊好友爆料，指他們真金白銀投資逾百萬元，但餐廳營運與資金運作一概不知情，曾追問情況卻不獲回覆，感到是次做生意遇人不淑，以為結業便一了百了，豈料爆出風波。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R