【拉闊音樂會】全新樂隊DJ / MC登場　以音樂詮釋不同愛情經歷

▲ MC化身主持人，邀請Tim、Howie、Jackal、Nice逐一分享愛情觀，他們表示：「希望我哋嘅歌可以好似中藥咁，為你哋帶嚟身體健康，聽多幾次就可以醫好失戀！」

叱咤903主辦拉闊音樂會DJ/MC於昨晚（8月19日）於亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。

Dear Jane及MC張天賦組成全新樂隊亮相，並以多首情歌串連起埋藏於大家記憶中的愛情故事，帶領樂迷重組那些記憶碎片，一同抱擁過往段段感情，為樂迷帶來最真摰動人的演出。





與Lolly Talk唱出壞男孩心聲

一夜限定的男子樂隊DJ / MC以《到底發生過什麼事》、《小心地滑》以及《地球空心論》為音樂會揭開序幕。

在Dear Jane演繹《時間管理大師》後，現場時光倒流回到校園風的愛情故事。MC先唱出R&B曲風的《Loser》，接著當紅女團Lolly Talk驚喜現身舞台，青春的女孩們與大家一同懷緬青澀的校園回憶。

她們與MC合唱《花海》、《五種愛的密語》，MC緊接送上陳冠希的《壞孩子的天空》，塑造出青春浪漫的感覺，再連同Dear Jane破天荒13人同台合唱《搖滾理髮廳》。

搖滾過後，MC帶來《遊樂場》，將謝霆鋒的經典作品演繹得淋漓盡致，以音樂詮釋出人生就是不斷學習、吸收、以及消化。

▲ MC與Lolly Talk合唱《花海》、《五種愛的密語》、《壞孩子的天空》三首情歌期間大展舞姿，帶觀眾重温清澀的校園戀愛片段。





Kiri T登場與MC演繹動人情歌

甜蜜過後，DJ / MC唱出愛情中少不了經歷的苦澀。Dear Jane先演澤MC的《乾》，再獻唱他們現代愛情三部曲的首部曲《哪裏只得我共你》，唱出成長路上伴隨著的鬱悶。

接著的《懷舊金曲之夜》及《人類不宜飛行》則陪伴樂迷重拾那些逝去的記憶碎片。愛情時而甜蜜，時而苦澀， MC以《老派約會之必要》及《反對無效》以老一輩細水長流的愛情與現代人的轟烈愛情作對比。

其後，唱作女歌手Kiri T以嘉賓身份登上舞台，與MC先後合唱出《世一》、《Way Back Into Love》，盡展二人的音樂才華外，同時亦藉著溫暖的旋律與歌詞療癒人心。

▲ 唱作女歌手Kiri T以嘉賓身份登場，與MC合唱《世一》、《Way Back Into Love》，兩人的聲線互相交織，現場甜蜜氣氛急速升溫。

與連詩雅合唱掀高潮

演出中段，MC先後演繹最新派台歌《抽》及《記憶棉》帶出過往記憶後，Dear Jane再為樂迷帶來《無可避免》，透過歌聲將想分享的故事傳遞出去。

第3位女嘉賓連詩雅（Shiga）驚喜登場， 與Dear Jane帶來觀眾們的集體回憶《到此為止》，再合唱出MC的《時候不早》，為過去的失戀經歷作一個總結。

Dear Jane首次公開演繹最新作品《浮床》，再次將驚喜送給現場觀眾。故事最後，DJ/MC為樂迷獻唱《不許你注定一人》，重回當初修補遺憾；之後五子向大家分享愛情觀， 希望藉他們的情歌陪伴樂迷渡過每個艱難的日子，最後送上《銀河修理員》，以細膩柔和的聲線送上溫暖。

▲ 連詩雅亮相為觀眾帶來驚喜，並與Dear Jane合唱《到此為止》及MC的《時候不早》。

藉熱血歌表達要為愛堅持

音樂會尾聲，DJ/MC唱出《2084》，以音樂憧憬著未來，同時回味著過去種種回憶。

最後，5位再帶來《聖馬力諾之心》，透過激昂的熱血歌寄予入場觀眾要為自己相信的事，勇敢撐下去， 並為是次拉闊音樂會畫上完美句號。

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