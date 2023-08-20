【無人機】民航處用無人機進行飛行校驗測試　提升執行效率兼達致零碳排放

▲ 民航處用小型無人機在機場進行飛行校驗測試（政府新聞處）

民航處今日（20日）在香港國際機場利用小型無人機進行飛行校驗測試，稱較傳統校驗飛機更具效率相對於傳統的校驗飛機，利用小型無人機在跑道上進行部分飛行校驗，在執行時更具效率、飛行調度上更靈活及更環保。

是次利用小型無人機進行的飛行校驗測試由民航處牽頭，並在國家民航局飛行校驗中心及香港機場管理局的全力支持下順利完成。這次測試初步證實，利用小型無人機在香港國際機場的北跑道上對儀表着陸系統和跑道地面燈進行部分飛行校驗，在執行時更具效率、飛行調度上更靈活和達致零碳排放；而校驗結果亦與由傳統校驗飛機所得的吻合。



民航處表示，會參考這次測試的成功經驗，除了繼續加強與國家民航局飛行校驗中心的合作，亦會繼續與相關持份者就利用小型無人機執行部分飛行校驗進行可行性研究，並進行下一步測試。民航處亦會繼續密切留意國際民航組織在相關標準及指引的發展，務求能高效和靈活地執行香港國際機場的飛行校驗。

民航處指，根據國際民用航空組織（國際民航組織）的標準，機場地面導航儀器，例如儀表着陸系統，需定期進行飛行校驗以確保儀器運作符合國際民航組織的要求，而香港國際機場的跑道地面燈亦會根據國際民航組織的要求進行定期檢查，民航處主動研究創新方案，探索利用小型無人機執行部分飛行校驗的可行性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李芷玲