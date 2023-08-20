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【打擊罪行】警聯入境處一連4日冚賭場毒窟　拘423人年紀最大93歲

社會 17:04 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

有組織罪案及三合會調查科高級督察盛尉仁（黃傑偉攝）

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員及入境事務處於8月16至19日期間在全港多區展開代號「雷霆」、「逸影」及「撒哈拉」的反罪惡及反三合會行動。警方搗破多個非法賭場、毒窟、無牌按摩院及酒吧並拘捕423人，年齡介乎16至93歲。

有組織罪案及三合會調查科高級督察盛尉仁指，O記探員聯同多個警區及機動部隊，展開雷霆23打擊黑社會活動，行動偵破14個非法賭場、2間無牌按摩院、一個毒窟及一間無牌酒吧。O記亦聯同機動機動部隊及入境處人員，於8月16及17日，巡查多個罪案黑點及反非法勞工行動。直至19日共拘捕281男及142女，年齡介乎16至93歲，當中包括81名非華裔人士。

被捕人涉嫌傷人、襲擊致做成身體傷害、藏有攻擊性或違禁武器、非法集結、刑事毀壞、經營毒窟、販運或藏有違禁藥物、以欺騙手段取得財產、洗黑錢、經營按摩院及無牌酒吧、非法入境及違反逗留條件。行動中檢獲大批賭具及證物，包括13萬元現金、估值317萬元毒品，包括1.9公斤可卡因及一點1.5公斤冰毒。警方強調，不會容忍任何涉及三合會罪案，定必嚴厲打擊。

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記者：黃傑偉

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