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【TVB新晉小生】徐文浩與美女親熱片流出　情到濃時車廂即場「撲火」

娛樂 18:14 2023/08/20

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB新晉小生徐文浩（Fred）出道不久便已備受力捧，更亮相《獎門人》任長老，可見機會不絕。

近日網上流傳一段影片，片中可見一名男子與年輕女子在車廂內有親密互動。

【搵鬼去電視城】徐文浩誤闖神秘「殮房」　王虹茵夜探電視城停車場嚇到手震

車廂親密片流出 

從相中可見，相中男子與一名穿上吊帶上衣的女子坐在車廂後座，兩人身貼身並肩而座，表現親密；另一張相則看見該女子不顧衣衫不整，非常主動撲上男方身上，而男方亦笑笑口，可見二人關係匪淺。

徐文浩車廂親密片流出 

徐文浩認片中主角

不少網民認為片中男子激似徐文浩，有媒體致電徐文浩求證，他先講大話否認是片中男主角，隨後又再親認，並指昨晚與一名發展中的女生飲酒，大家都飲醉，又表示當時只是送對方回家，隨後就離開。

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身型高大

Fred畢業於香港大學專業進修學院的市場學系學士。他於2018年入行，初期主力在《#後生仔傾下偈》中做主持，剛入行時亦曾拍攝劇集《救妻同學會》。

Fred不但身型高大，外表俊朗，也是運動健將，不時做籃球、游水等運動。

翻查徐文浩IG，原來他曾與現時在ViuTV做節目的麥可怡（Krince）拍拖，不過兩人拍拖很短時間便分手。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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