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【郵輪旅遊】夫妻疑豪花8萬搭郵輪遲到　被遺棄碼頭哭求船長：請等我們

親子 17:40 2023/08/20

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外國一對夫妻疑豪花8萬元搭郵輪遲到，被遺棄在意大利一個碼頭，在岸邊哭求船長回來。

乘搭郵輪落地玩，要睇實時間返上船，否則後果自負。外國一對夫妻豪花數萬元登上郵輪到地中海旅遊，錯過了郵輪啟航時間，站在碼頭上大喊，哭求郵輪船長停下來或折返，但郵輪繼續啟航。船上不少乘客拍下這一幕引起熱議。有乘客表示自己支付了8千英鎊（約8萬港元）登上是次郵輪之旅。

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據英國《每日郵報》報道，事件發生於本月15日，MSC輝煌號（SPLENDIDA）滿載了4,000多名乘客，在地中海進行為期9天的旅程，但有一對夫妻在郵輪停泊意大利東南部的巴里港（Bari）時，卻錯過登船時間而被遺留在岸邊。

畫面被船上乘客拍下，並放上社交平台TikTok，在片段中可見，丈夫不斷大喊「請問船長在嗎？」、「船長請等我們，只要你願意就能做到！」不過，船長沒有理由，郵輪繼續駛離港口，而影片中還能聽到拍攝者的笑聲。

兩夫妻在岸邊感到很無助。（影片截圖）

船員廣播只讀過兩人名字一次

郵輪上一名來自英國的女遊客表示，她和家人花了8千英鎊安排是次郵輪之旅，「事情發生時，我和家人正在郵輪上吃午餐，船員透過廣播讀了兩個名字一次，聽起來是意大利人名，然後郵輪一分鐘也沒有等待，我們覺得他們沒有嘗試努力尋找乘客，無論他們是否在場。」

南亞得里亞海港口系統管理局主席Ugo Patroni Griffi向意大利媒體表示，該兩夫妻要求郵輪返航或暫停航行，對於時間有限、營運成本非常昂貴的郵輪來說，根本是不可能的。

很多網友也在影片下留言表示，郵輪如期啟航好合理，「如果郵輪停超過10分鐘就得付整天的停泊費」、「郵輪要遵守時間表，但能想像如果是自己站在那裡有多絕望」、「如果停低一次，每個人都會要求這樣做」、「當其他4,000名乘客都能準時，那就是你的問題了！」。

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責任編輯：王明芳

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