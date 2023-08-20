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【綠帽老公】結婚16年發現3孩非親生　丈夫未離婚先起訴妻：要她臭名遠播

親子 18:13 2023/08/20

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陳志顯與妻子結婚16年，才知悉3名女兒不是自己親生。（網上圖片）

內地江西上饒一名人夫與妻子結婚16年，驚揭3個女兒都不是親生，事件引起關注。該名慘戴綠帽的陳先生向媒體表示，兩人仍未離婚，已委託代理律師準備起訴妻子，為自己討回公道，誓讓妻子和情夫臭名遠播。

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丈夫：要讓他們臭名遠播

「綠帽丈夫」陳志顯上周五（18日）向內地傳媒表示，自發現3個女兒非親生後，他一直沒有工作，更負債10多萬元人民幣，「這些天，我天天都在做直播，剛才做了一場，就是要讓他們臭名遠播。」他又透露，目前與妻子于女士仍處於婚姻存續期間，並未離婚，已向代表律師提供相關證據，具體內容不便透露。

陳志顯的代表律師指出，根據當事人在刑事和民事方面的不同訴求，就目前案件情況而言，「結婚16年3女非親生」在刑事方面存在難點，在於能否把此行為認定為重婚罪。

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誓追究到底

他又提到，女方存在主觀過錯，故意隱瞞所生的3女兒並非陳志顯親生的事實，導致其當事人在不負有法定撫養義務的情形下，違背真實意願，撫養與自己沒有血緣關係的女兒，符合「欺詐性撫養」構成條件，有權依據內地《民法典》向妻子索償16年撫養費等費用。

在2022年4月26日，陳先生取得DNA親子鑑定結果後直上外母家，要求外母找妻子回來。在爭執中，外母摔倒受傷，被司法鑑定為二級輕傷。在賠償相關費用後，陳先生被警方取保候審。今年5月16日，就外母受傷一事，陳先生收到江西省德興市人民檢察院的不起訴決定書，他之後開始尋找律師為自己討回公道。

同年5月28日深夜，其妻子為報復，將兩個36響的爆竹扔進陳先生家中，造成他財產損失，結果于女士被行政拘留8日。陳先生表示，爆竹嚇倒他的80多歲的老父，導致他心臟出問題及應激性障礙，故他誓要追究妻子的刑事責任。

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責任編輯：王明芳

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