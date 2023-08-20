【生可樂】AEON $14.9日本進口賣斷市　一文看清「生可樂」由來及營養風險

▲ AEON $14.9日本進口賣斷市，一文看清「生可樂」由來及營養風險。

近日，日本「生可樂」爆紅，本港AEON商店更滿足市民要求，以每支售價$14.9開售「生可樂」即賣斷市！究竟「生可樂」是何由來？有何特別之處？即刻了解下啦！

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2021年5月24日，日本三得利飲料推出一張宣傳海報，宣佈將旗下百事可樂加入製啤酒的概念，推出新產品「生可樂」，分原味及零卡兩種，並於同年6月22日上市。

「生可樂」強調不經過加熱滅菌的製程，保存可樂裡香料的香氣，並且更有汽，大幅提高新鮮清爽口感，讓飲用者享有入口細滑度媲美生啤的感受。

網紅帶貨使「生可樂」成網絡迷因

直至今年5月，大陸抖音網紅「夏老實」上傳一則影片，内容是帶貨直播「日本生可樂」。由於影片中「夏老實」的言詞舉動誇張，包括稱生可樂是「可樂界的天花板」，呼籲網民「別再喝國產可樂」等，引起網民關注及熱議，讓該帶貨影片及生可樂爆紅。

不過，「夏老實」也因此引起部分中國網民不滿，認為她誇張的形容是侮辱了國產可樂，接著紛紛在其影片下方諷刺留言「喝了日本生可樂，下體能旋轉發光」。

同時，網民還注意到抖音上其他帶貨直播的網紅，影片佈景及風格與「夏老實」相似，懷疑都是同一家網絡公司簽約的人。而這些留言隨著網民不斷發酵，才有如今「生可樂有發光效果」的傳言，實際上全屬嘲笑。

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AEON$14.9日本進口賣斷市

隨著生可樂爆紅，日前有市民在AEON商店的顧客意見板上寫下「我想喝生可樂！（百事）要發光」，結果竟引來店長親自回覆，在「店長的話」一欄親手寫到「閣下所提及的百事生可樂，敝公司已安排訂購中」，承諾生可樂到港後會盡快安排在AEON分店發售，希望顧客耐心等候。兩張對話紙被網民拍下並發佈到Facebook「AEON Stores 關注組」，網民紛紛讚賞AEON聆聽顧客需求的積極態度。

本月18日，AEON於社交媒體表示，即日起在12間AEON, AEON STYLE或AEON SUPERMARKET都有得賣生可樂，有分正常及ZERO無糖版本，每支14.9元；數量有限，售完即止。而生可樂在上架後反應熱烈，即賣斷市。

汽水中的甜味劑

百事「生可樂」雖標榜「0糖、0脂、0卡」，與可口可樂Zero屬異曲同工性質，但仍要注意這些無糖可樂中的營養成分。本港消委會曾指出，有4種甜味劑經常用於飲品中包括：

醋磺內酯鉀（人工合成）-E950

天冬酰胺（人工合成）-E951

三氯半乳蔗糖（人工合成）-E955

甜菊醇糖苷（天然來源）-E960a/E960

營養師吳耀芬早前接受TOPick訪問指出，甜味劑大多獲驗證認可使用，但若攝入量超過上限則可對人體產生不同影響，如醋磺內酯鉀（E950）可影響胎兒發育、三氯半乳蔗糖（E955）或會影響免疫系統、天冬酰胺（E951）及甜菊醇糖苷（E960）可能會致癌；建議一日不可飲用10罐可樂或以上，否則攝入的甜味劑將超過上限。

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責任編輯：羅嘉欣